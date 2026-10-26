Укол в метро: врачи напомнили о срочных мерах после нападения со шприцем

26 октября 2026, 10:07

После укола неизвестным шприцем нужно срочно обратиться к врачам

Фото: iStock/Inside Creative House

Инфекционист, доктор медицинских наук Марият Мухина призвала немедленно обращаться за медицинской помощью после укола неизвестным шприцем. По ее словам, такое нападение создает риск заражения инфекциями, передающимися через кровь.