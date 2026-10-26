Укол в метро: врачи напомнили о срочных мерах после нападения со шприцем
Инфекционист, доктор медицинских наук Марият Мухина призвала немедленно обращаться за медицинской помощью после укола неизвестным шприцем. По ее словам, такое нападение создает риск заражения инфекциями, передающимися через кровь.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что после инцидента важно как можно быстрее приехать в приемное отделение инфекционного стационара или травмпункт. Медики оценят риск заражения, обработают рану, назначат анализы и при необходимости начнут профилактику.
Первый случай произошел 16 октября на станции «Китай-город». Девушка почувствовала резкую боль в бедре после того, как села рядом с незнакомкой примерно 45–50 лет. По словам пострадавшей, женщина уколола ее шприцем, а затем попыталась начать разговор. Девушка перешла в другой вагон, после чего обратилась к врачам и в полицию.
Еще один эпизод случился 23 октября на станции «Новаторская». 18-летняя пассажирка почувствовала укол в область ягодицы, когда заходила в вагон. Она заметила рядом незнакомого мужчину и попыталась догнать его, однако тот скрылся. Девушка подала заявление, полиция начала проверку и ищет подозреваемого.
Через кровь способны передаваться ВИЧ, вирусные гепатиты B и C, сифилис и ряд других инфекций. При этом риск зависит от многих обстоятельств: содержимого иглы, глубины повреждения кожи и времени, прошедшего после контакта.
Врачи рекомендуют не пытаться самостоятельно вводить лекарства или иммуноглобулины. Профилактику ВИЧ проводят специальными антиретровирусными препаратами по назначению медиков, причем обратиться за ней следует максимально быстро. Для защиты от гепатита B врач может назначить вакцинацию и иммуноглобулин — схема зависит от прививочного статуса человека и результатов обследования.
После нападения необходимо сразу обратиться в полицию. Правоохранители смогут опросить свидетелей и запросить видеозаписи с камер в метро, что поможет установить маршрут и личность нападавшего.
Юрист Елена Рудакова отметила, что правовая оценка зависит от обстоятельств происшествия, состава вещества в шприце и последствий для здоровья. Если виновный сознательно создал угрозу заражения ВИЧ, ему может грозить ответственность по статье 122 УК РФ. При заражении или нападении на нескольких человек санкции становятся строже. Если злоумышленник использовал наркотики либо применил насилие, следствие может рассмотреть и другие статьи уголовного закона.
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