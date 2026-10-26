Россиянам ответили, законно ли увольнение за один прогул

26 октября 2026, 08:16

HR-эксперт Лутовинова: сотрудника могут уволить даже за единичный прогул

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Человек может лишиться места работы даже за один прогул: подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК относит его к однократным грубым нарушениям, за которые сотрудника увольняют по инициативе работодателя. Об этом предупредила руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова.