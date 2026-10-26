Россиянам ответили, законно ли увольнение за один прогул
Человек может лишиться места работы даже за один прогул: подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК относит его к однократным грубым нарушениям, за которые сотрудника увольняют по инициативе работодателя. Об этом предупредила руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова.
По ее словам, которые приводит телеканал RT, прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд или в течение всего дня либо смены. Два отдельных периода отсутствия по два часа — например, опоздание утром и ранний уход вечером — нарушения, но прогулом не являются. Поскольку увольнение здесь крайняя мера, работодателю важно соблюсти порядок из статей 192 и 193 ТК: зафиксировать отсутствие, собрать доказательства, запросить объяснение и дать время на ответ.
Любые подтвержденные уважительные причины — открытый больничный, вызов по повестке, коммунальная авария или форс-мажор — исключают законность увольнения. Нельзя увольнять по инициативе работодателя беременных, а также сотрудников на больничном или в отпуске — нужно дождаться окончания их отсутствия.
В случае прогула, даже при прямой норме в ТК, эксперт советует оценить тяжесть проступка, последствия для компании, прежнее отношение сотрудника к работе и его стаж, чтобы понять, адекватна ли такая мера или лучше ограничиться замечанием либо выговором. Если дело дойдет до суда, специалисты проверят соблюдение процедуры и сроков, а также соразмерность увольнения нарушению дисциплинарным взысканием.
Если увольнение признают незаконным, сотрудника могут восстановить и взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула. При обоюдном желании прекратить трудовые отношения стороны могут договориться об увольнении по соглашению, а решение об уходе по собственному желанию сотрудник должен принимать сам, без принуждения, заключила Лутовинова.
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