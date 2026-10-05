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Россиянам рассказали о рисках регулярного приема таблеток от тревоги

Психиатр Крупин советует не маскировать тревогу лекарствами, а искать ее причину
Фото: istockphoto / champpixs

Регулярный прием препаратов для подавления тревожности может формировать сильную психологическую зависимость, рассказал «Абзацу» психиатр Владимир Крупин.



По его словам, эмоции являются важными сигналами организма, поэтому их необходимо анализировать, а не пытаться искусственно подавлять.

«Самой большой ловушкой для человека является страх того, что без лекарств состояние ухудшится», — отметил Крупин.
Он считает, что при тревоге важно определить конкретную причину переживаний: когда чувство становится понятным и локализованным, его интенсивность снижается.

При нехватке назначенных препаратов в аптеках пациентам следует обратиться к специалисту для корректировки терапии. При резком обострении панических атак врач рекомендует использовать дыхательные и заземляющие техники.
«Из тех средств, которые всегда под рукой, самое главное — дыхание», — сказал Крупин.
Также помогает концентрация на окружающих предметах, цветах и других деталях, которая возвращает человека в состояние «здесь и сейчас».
Дайана Хусинова

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