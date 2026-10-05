Россиянам рассказали о рисках регулярного приема таблеток от тревоги
Психиатр Крупин советует не маскировать тревогу лекарствами, а искать ее причину
Регулярный прием препаратов для подавления тревожности может формировать сильную психологическую зависимость, рассказал «Абзацу» психиатр Владимир Крупин.
По его словам, эмоции являются важными сигналами организма, поэтому их необходимо анализировать, а не пытаться искусственно подавлять.
«Самой большой ловушкой для человека является страх того, что без лекарств состояние ухудшится», — отметил Крупин.Он считает, что при тревоге важно определить конкретную причину переживаний: когда чувство становится понятным и локализованным, его интенсивность снижается.
При нехватке назначенных препаратов в аптеках пациентам следует обратиться к специалисту для корректировки терапии. При резком обострении панических атак врач рекомендует использовать дыхательные и заземляющие техники.
«Из тех средств, которые всегда под рукой, самое главное — дыхание», — сказал Крупин.Также помогает концентрация на окружающих предметах, цветах и других деталях, которая возвращает человека в состояние «здесь и сейчас».