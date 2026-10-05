Юрист рассказал о рисках при возврате билетов на шоу Канье Уэста

05 октября 2026, 15:46

Перекупщики могут продавать поддельные или дублированные билеты

Канье Уэст (фото: Instagram* / kanyewest.cl)

Россияне, купившие билеты на шоу рэпера Канье Уэста у перекупщиков, рискуют потерять деньги, рассказал «Абзацу» юрист и общественный деятель Сергей Багян.





По его словам, при покупке с рук можно столкнуться с подделкой или билетом, который продали нескольким людям.



«В случае отмены концерта получить обратно деньги за билеты, купленные неофициально, может быть весьма проблематично», — отметил Багян.

«Вы вправе требовать не только возврата стоимости, но и возмещения сопутствующих убытков», — подчеркнул юрист.