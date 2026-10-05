Юрист рассказал о рисках при возврате билетов на шоу Канье Уэста
Перекупщики могут продавать поддельные или дублированные билеты
Россияне, купившие билеты на шоу рэпера Канье Уэста у перекупщиков, рискуют потерять деньги, рассказал «Абзацу» юрист и общественный деятель Сергей Багян.
По его словам, при покупке с рук можно столкнуться с подделкой или билетом, который продали нескольким людям.
«В случае отмены концерта получить обратно деньги за билеты, купленные неофициально, может быть весьма проблематично», — отметил Багян.Он посоветовал заранее проверить реквизиты продавца и убедиться, что билет приобретен у организатора или агента.
Если покупатель столкнулся с проблемой, ему следует направить письменное заявление с персональными данными, номером заказа и банковскими реквизитами. При отказе или игнорировании требований можно обратиться в Роспотребнадзор или суд.
«Вы вправе требовать не только возврата стоимости, но и возмещения сопутствующих убытков», — подчеркнул юрист.В частности, можно потребовать компенсацию расходов на проезд или гостиницу, а также морального вреда. Багян также рекомендует пострадавшим покупателям объединиться для подготовки коллективного иска.