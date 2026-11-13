В Петербурге обсудили «тихую эпидемию» XXI века и способы борьбы с ней

13 ноября 2026, 15:41

В Петербурге прошла пресс-конференция по борьбе с диабетом

Фото: iStock/Maya23K

В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная распространению заболевания и способам противодействия ему. Эксперты обсудили причины роста числа случаев диабета, важность профилактики и риски, связанные с поздним выявлением болезни.