В Петербурге обсудили «тихую эпидемию» XXI века и способы борьбы с ней
В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная распространению заболевания и способам противодействия ему. Эксперты обсудили причины роста числа случаев диабета, важность профилактики и риски, связанные с поздним выявлением болезни.
В мероприятии приняли участие онколог НИЦ имени Петрова Григорий Точильников, главные внештатные специалисты Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Ченцов и Анна Лискер, главный эндокринолог Юрий Халимов, руководитель центра атеросклероза Александр Филиппов, профессор НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева, а также депутат Законодательного собрания Андрей Алескеров.
По словам Дмитрия Ченцова, которые приводит «Вечерний Санкт-Петербург», многие взрослые пренебрегают профилактическими визитами к врачу и диспансеризацией, объясняя это нехваткой времени. Особенно редко обследования проходят мужчины, которые зачастую опасаются обнаружить у себя какие-либо заболевания. Между тем сахарный диабет может долгое время оставаться незамеченным, а к моменту выявления уже сопровождаться серьезными осложнениями.
Анна Лискер обратила внимание на то, что при запущенном заболевании поражение может затрагивать практически весь организм. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система, состояние которой напрямую связано с показателями общей смертности.
Специалист также подчеркнула необходимость отказа от курения и употребления алкоголя. По ее словам, особенно важно исключить эти факторы риска людям, имеющим предрасположенность к сахарному диабету.
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