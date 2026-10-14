Медведи начали заходить в жилые поселки в Ленобласти
Медведи вышли к жилым поселкам в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Хищника несколько раз замечали под Ивангородом, недалеко от границы с Эстонией. Кроме того, в октябре дикого зверя видели возле СНТ «Южный» и «Юбилейный», а также рядом с парком на Парусинке. Был ли это один и тот же медведь или разные, пока неизвестно. Охотники занялись его поисками.
Администрация призвала не подходить близко к хищникам и не пытаться сбежать, если он окажутся рядом. При встрече с диким зверем необходимо незамедлительно звонить на номер 112. За последние два месяца жители региона 35 раз сообщали о медведях, пятерых из которых уже ликвидировали. Всего с начала сезона охотники добыли 193 особи.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ликвидировали медведя весом около 500 килограммов.
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