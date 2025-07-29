В Госдуме рассказали о махинациях с оформлением виз  

29 июля 2025, 12:50

Немкин: псевдовизовые центры просят СМС-код, чтобы иметь доступ к личным данным

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники начали активно эксплуатировать тему оформления виз. Об этом сообщил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.





Он рассказал, что схема обмана имеет несколько уровней. После того как человек подаёт документы через псевдосайт или даже настоящий визовый центр, ему звонит якобы сотрудник консульства или представитель миграционного отдела, который уточняет формальности. Затем у жертвы просят назвать СМС-код, чтобы подтвердить личность через электронную подпись, а на самом деле это даёт злоумышленникам доступ к аккаунтам и банковским операциям.



Далее мошенник оказывает на жертву психологическое давление: мол, сообщает о подозрительных действиях с данными, о входе в аккаунт на «Госуслугах» или, например, об уголовном деле о финансировании терроризма, добавил Немкин.



«Люди становятся жертвами не потому, что неосмотрительны, а потому что мошенники действуют грамотно, на опережение, используя разные инструменты — от поддельных сайтов до популярных мессенджеров», — пояснил парламентарий.