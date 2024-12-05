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Психолог объяснила любовь к расследованиям о маньяках и серийных убийцах

Психолог Яушева: популярность тру-крайм вызвана желанием контролировать страх
Фото: iStock/AntonioGuillem

Фото: iStock/AntonioGuillem

Популярность жанра тру-крайм объясняется желанием зрителя ощутить контроль над страхом, заявила психолог Дарья Яушева. По ее словам, интерес к расследованиям о маньяках и серийных убийцах никогда не пропадал, так как психопаты все время привлекали внимание из-за отсутствия двух важных социальных чувств: вины и стыда.


«Это то же самое, что возникает при просмотре фильма ужасов. Это контролируемое чувство страха в процессе прикосновения к таким историям. Пережить страх, при этом чувствовать безопасность. А мы нуждаемся в острых эмоциях. И все получают их разным способом», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.
Психолог подчеркнула, что нормальных людей от преступлений останавливают два важных чувства: вины и стыд, которые несвойственны психопатам. Потому, отметила она, зрителям интересно понять их мотивы, а также ощутить контроль над страхом.

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#психолог
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#контроль
#маньяк
Подмосковные школьники могут посетить интеллектуально-киберспортивную школьную лигу
05 декабря 2024, 13:23

Фото: istockphoto / sasha85ru

Школьники из Подмосковья смогут поддержать финалистов Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Матчи пройдут в закрытом формате 13 декабря, а 14 декабря все желающие смогут посетить мероприятие и поддержать участников, которые будут соревноваться за денежный приз.

Пятьсот первых посетителей финала получат ваучеры в компьютерный клуб VK Play Arena и брендированные стикеры.

Кроме того, на мероприятии будут представлены различные активности для гостей:

Финал состоится по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27. корп.1.

Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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#дмитровское приз
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Князь Александр Невский: День памяти святого в 2024, история праздника и традиции
05 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Александр Невский был выдающимся российским полководцем, мудрым правителем и мыслителем, чья деятельность оказала значительное влияние на судьбу страны и народа и определила направление развития российской истории на многие века вперёд. «Радио 1» расскажет о жизни князя, о дне памяти Александра Невского и связанных с ним традициях.

История князя Александра Невского


Александр Невский — один из самых известных русских князей, оставивший значительный след в истории России. Он родился в 1221 году в Переславле-Залесском и был сыном князем Ярослава Всеволодовича.

В 15 лет Александр стал князем Новгорода и сохранял этот титул до 1259 года. Александр Невский обрёл славу благодаря двум великим победам: над шведским королём Биргером на реке Неве в 1240 году, после чего получил своё знаменитое прозвище, и над Ливонским орденом на льду Чудского озера двумя годами позднее. Кроме того, он успешно участвовал и в других битвах.

С юных лет Александр сопровождал своего отца в военных походах. Одним из таких было сражение с орденом Меченосцев в 1234 году, которое завершилось победой русских войск. В 1256 году шведы и их финноязычные союзники начали строить крепость в Нарве, которая находилась под контролем Новгорода. Александр Невский оперативно вмешался и одержал победу над шведами, предотвратив их дальнейшее продвижение на русские земли.


Молитва Александра Невского в храме Святой Софии и благословение его архиепископом перед битвой (фото: patriarchia.ru)

Жизнь и правление Александра Невского пришлись на тяжелый период в истории Руси, когда княжества были ослаблены и находились под властью Золотой Орды. Тем не менее его успешные военные действия и мудрое руководство сыграли ключевую роль в защите русских земель от внешних угроз, и его вклад в укрепление независимости страны остается значительным до сих пор.

Иконы Александра Невского


Святой Александр Невский почитается как мудрый правитель и выдающийся полководец, отдавший свою жизнь за защиту Родины в 11 веке. Он не только защищал Русь мечом, но и использовал силу Слова Божьего, обращая врагов на свою сторону.

В иконографии существует несколько каноничных изображений святого, отражающих различные аспекты его жизни. На некоторых иконах он изображен как воин в доспехах с мечом, иногда верхом на коне, что подчеркивает его военные заслуги.

Святой Александр Невский (фото: patriarchia.ru)

В других — как государственный деятель в горностаевой мантии, со свитком и шапкой Мономаха. Горностаевая мантия встречается и на изображениях святого в военной тематике, что свидетельствует о его многогранной роли.

Интересно, что традиция изображать Александра Невского на коне в мирской одежде была установлена Петром I: до этого в канонических изображениях он обычно представлен в монашеской рясе.

Особую ценность представляет мироточивая икона святого, находящаяся в Александро-Невской лавре. На ней святой изображен в полный рост, склонивший голову в молитве перед образом Троицы. Его меч в руках символизирует готовность защитить родную землю в любой момент, хоть он и просит о мире.

Когда день памяти Александра Невского


День памяти Святого Александра Невского отмечается трижды в году:

  • 13 мая — в день его рождения;
  • 12 сентября — в день переноса его мощей;
  • 6 декабря — в день его погребения.

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Традиции в день памяти Александра Невского


В день памяти Александра Невского в российских церквях проходят праздничные богослужения. Верующие обращаются к святому благочестивому князю с молитвами о защите русского народа от врагов и опасностей. Воины и дипломаты особенно почитают Александра Невского, считая его своим небесным покровителем.

Особое значение этот день имеет для Санкт-Петербурга, где расположена Александро-Невская лавра — один из самых больших монастырей России, основанный Петром I в начале XVIII века. Здесь находятся мощи святого князя.

Храмы, названные в честь Александра Невского


Храмы, посвящённые Александру Невскому, являются важными историческими и культурными памятниками. Они связаны с жизнью и подвигами этого выдающегося правителя и полководца, который сыграл значительную роль в истории России.

Вот некоторые храмы из них:

  • Свято-Троицкая Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге;
  • Александро-Невский собор в Вятке;
  • Собор святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде;
  • Собор Святого благоверного князя Александра Невского в Ялте;
  • Церковь Александра Невского в Даугавпилсе (Латвия);
  • Собор Александра Невского в Таллине;
  • Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии (Болгария).

Приметы и именины 6 декабря


Список примет на 6 декабря:

  • Если в булочке, испечённой в этот день и оставленной на пороге, найдётся крест, это сулит хозяину дома крепкое здоровье;
  • умные гулянья и игры на улице предвещают солнечную погоду в июне;
  • пасмурная погода 6 декабря означает метель в начале лета;
  • ясное небо со сверкающими звёздами предвещает скорое похолодание.
Кроме того, в этот день именины отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.

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БТИ Московской области проведет серию выездных консультаций по гаражной амнистии в декабре
05 декабря 2024, 13:02

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

В рамках программы «гаражной амнистии» специалисты БТИ Московской области проведут серию выездных консультаций по вопросам оформления прав на гаражи, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Встречи состоятся 6, 7, 8 и 11 декабря в различных городах Подмосковья.

График встреч:

6 декабря:

  • 12:00 — ГСК «Комфорт-Авто», город Химки;
  • 12:00 — ГСК «Северо-Западный», город Шатура;

7 декабря:
  • 10:00 — ГСК «з-да Комсомолец», город Егорьевск, улица Кирпичная;
  • 11:00 — ГСПК «Касик», г. Дедовск, г.о. Истра (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);
  • 12:00 — ГСПК «Дедовск-3», г. Дедовск, г.о. Истра (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа).

8 декабря:

  • 11:00 — ГСК «Сокол», Одинцовский городской округ, п. Новый городок (выезд мобильного офиса, скидка 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

11 декабря:

  • 09:30 — ГСК «Автосервис», горд Дмитров, мкр. Внуковский;
  • 09:30 — ГСК «Экскаватор», улица Пушкинская.
Кроме того, до конца декабря действует скидка 10% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области», а также сезонные скидки.

Все вопросы можно задать через форму обратной связи на официальном сайте или по телефону горячей линии: 7(498)568-88-88.

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Категории годности к военной службе 2025: что означают, как узнать свою, в какие войска направят служить
05 декабря 2024, 12:57

Фото: istockphoto/DIMUSE

Категории годности к военной службе — это медицинские критерии, по которым определяют способность человека нести службу. О том, какие существуют категории, что они означают и как определить, в каких войсках будет проходить службу призывник расскажет «Радио 1».

Как расшифровываются категории годности к военной службе


Категория «А» — полностью годен


Согласно федеральному закону N 53-ФЗ, категория «А» обозначает полную годность к военной службе. Она присваивается кандидатам, которые не имеют серьезных проблем со здоровьем по заключению медицинской комиссии. У таких лиц могут быть незначительные заболевания, например, кариес, но они не влияют на возможность службы.

Призывники с этой категорией могут служить в любых подразделениях и родах войск, включая специальные части, флот, воздушно-десантные войска и военную полицию.

Категория «А» делится на четыре подкатегории:


  • А1: На момент прохождения комиссии не выявлено патологий, и выбор места службы не ограничен;
  • А2: Проблем со здоровьем нет, однако ранее человек перенес серьезное заболевание или травму;
  • А3: Наблюдаются небольшие отклонения в работе органов зрения;
  • А4: Призывники с плоскостопием I степени, при этом отсутствуют другие заболевания.

В каких войсках служить:


  • А1 (136): Годен к службе в любых войсках;
  • А2 (96): Годен к службе в десантных и специальных войсках;
  • А3 (67): Годен к службе в морской пехоте и других специализированных частях;
  • А4: Годен к службе с учетом определенных условий (например, в определенных родах войск).
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Категория «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями


Категория «Б» в военном билете является одной из самых распространённых, так как не у всех призывников идеальное здоровье. Эта категория указывает на годность к военной службе с определёнными ограничениями. Призывники с категорией «Б» не могут быть направлены в спецназ, ВДВ, войска специального назначения, пограничные части или элитные полки. В общем, это означает ограниченную годность из-за наличия некоторых, как правило, незначительных проблем со здоровьем, таких как сколиоз, близорукость до 6 диоптрий включительно, плоскостопие II степени и некоторые деформации опорно-двигательного аппарата.

Категория «Б» делится на четыре подкатегории:


  • Б1: Небольшие отклонения, например, аллергия, которая не мешает нормальному функционированию организма, а также хронические заболевания в стадии ремиссии;
  • Б2: Призывники с некоторыми аномалиями восприятия цветов или более серьёзными аллергиями;
  • Б3: Эта подгруппа включает тех, у кого есть лёгкие проблемы со слухом, опорно-двигательным аппаратом или риск бронхиальной астмы;
  • Б4: Присваивается призывникам с патологиями зрения, слуха, восприятия цветов или низким весом.

В каких войсках служить:

  • Б1: Годен к службе, но с ограничениями по роду войск или условиям службы;
  • Б2 (55): Ограничения касаются специфических задач или специальностей;
  • Б3 (752): Годен к службе с некоторыми ограничениями, но может быть призван на общие должности;
  • Б4 (343): Годен к службе, но с более серьезными ограничениями по состоянию здоровья или по другим причинам.


Категория «В» — ограниченно годен к военной службе


Категория «В» присваивается в военкомате призывникам с определёнными заболеваниями, включая: гипертонию, тугоухость, некоторые психические расстройства, вылеченный туберкулёз, нарушения функций центральной нервной системы, сосудистые заболевания, эндокринные патологии, а также недостаток веса и роста (менее 45 кг и 150 см), хронические кожные болезни и другие состояния. В мирное время призывники с категорией «В» не направляются в боевые части, но могут быть призваны на сборы или нестроевую службу в тылу, где они выполняют вспомогательные работы, соответствующие их состоянию здоровья.


Подкатегория:


В (689): Годен к нестроевой службе, может быть призван на службу в резерве или в мирное время.


Категория «Г» — временно не годен к военной службе


Категория «Г» в военкомате присваивается призывникам, признанным ограниченно годными на срок до 12 месяцев. Это означает, что человеку предоставляется время для лечения острого заболевания или восстановления после травмы. На момент прохождения военно-врачебной комиссии он не может быть направлен в военную часть, однако ожидается, что его здоровье улучшится в течение указанного срока, даже если заболевание полностью не устранено. Статус «временно не годен» может быть установлен в следующих случаях: переломы, ушибы и другие травмы; недавние операции; обострения хронических заболеваний; острые состояния. Вместе с категорией специалисты указывают срок в виде цифр от 1 до 12. Например, отметка «Г6» означает отсрочку на полгода, после чего призывник должен будет пройти повторную комиссию.

Подкатегория:


Г (326): Призывник временно не годен из-за заболеваний или травм, которые требуют восстановления.

Категория «Д» (478) — человек полностью не годен для военной службы


Категория «Д» в военном билете указывает на непризывной статус, который освобождает человека от военной службы как в мирное, так и в военное время. Лица с этой категорией не отправляются в запас и не могут стать контрактниками или добровольцами. Категория присваивается при наличии серьёзных заболеваний, таких как эпилепсия, бронхиальная астма, онкология, некоторые заболевания мозга, ВИЧ, сердечная недостаточность, наркотическая зависимость и ряд других тяжёлых патологий. Также к этой категории относятся лица с отсутствием конечностей или внутренних органов, например, одной почки. В основном призывники с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями, часто имеющие инвалидность, попадают под эту категорию после медицинской оценки.
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Где найти информацию в военном билете


На первой странице военного билета, сразу под заголовком «Военный билет», проще всего найти нужную информацию. Здесь также указаны данные о военнослужащем, владельце документа, а также размещена его фотография Серия и номер военного билета расположены в верхней центральной части страницы, написаны красными цифрами и буквами. Чтобы узнать эти данные, можно посетить военный комиссариат по месту прописки и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Что значат графы I, II и III


Графы расписания болезней для определенной категории годности граждан к ВС в РФ.

  • I графа — граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу;
  • II графа — военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и проходящие военную службу по призыву;
  • III графа — военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, офицеры запаса, не проходившие военную службу, при призыве их на военную службу и военные сборы, офицеры, проходящие военную службу по призыву.


Категория в приписном свидетельстве


Приписным свидетельством называют документ, который подтверждает факт приписки гражданина к военкомату и устанавливает его воинскую обязанность. Этот документ выдается в военкомате при постановке на учет, а уже после армейской службы приписное свидетельство заменяется на военный билет.

Приписное свидетельство выдается в военном комиссариате, к которому приписан призывник. Обычно речь идет о военном комиссариате по месту регистрации или прописки. Однако можно обратиться и в ближайший военкомат по фактическому месту жительства, но в таком случае молодому человеку нужно доказать, что он действительно там живет.


Категории годности к службе в армии в условиях СВО и мобилизации


В сентябре 2023 года Министерство обороны утвердило перечень заболеваний, которые препятствуют призыву граждан, признанных ограниченно годными (категория «В» в военном билете), на военную службу по контракту в условиях мобилизации, военного положения и в период боевых действий.

В этом списке указаны болезни и состояния, которые делают невозможным службу россиян в контрактной армии во время мобилизации и военного времени. Среди первых упоминаются инфекционные заболевания, способные передаваться сослуживцам: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатиты В и С, а также активный туберкулез костей, суставов, мочеполовых органов и органов дыхания.

Кроме того, в перечень включены неинфекционные заболевания, по которым гражданин не может быть признан годным к контрактной службе:

• злокачественные опухоли;
• сахарный диабет I типа;
• психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
• бронхиальная астма средней степени тяжести;
• эпилепсия;
• инсульты и их последствия;
• серьезные сердечно-сосудистые заболевания, например, болезни сердца с сердечной недостаточностью III функционального класса;
• гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств.

Таким образом, данный список определяет категории граждан, которые не могут быть призваны на службу в условиях действующей мобилизации.

Военно-учётные специальности (ВУС)


Военно-учётные специальности (ВУС) — это квалификация, которую получают военнообязанные. Она фиксируется в военном билете и состоит из комбинации цифр и букв. Каждая основная группа специальностей подразделяется на несколько подгрупп, которые обозначаются цифрами. Например, в категории «Связисты» выделяются четыре подгруппы с кодами 121000, 121202, 121400 и 121702. Аналогично, в группе «Водители» также представлено четыре раздела: водители БТР имеют код 124259, а водители-экскаваторщики обозначаются комбинацией 180994.

В этой системе первые три цифры указывают на специализацию офицера: например, «100» соответствует стрелковым войскам, а «166» — инженерным. Вторые три цифры определяют должность: «210» означает водителя-крановщика, а «182» — командира отделения. Дополнительные буквы, добавляемые после цифр, указывают на особые характеристики службы: буква «Ф» обозначает спецназ, «А» — сухопутные войска, а «Р» — пограничников.

Как узнать категорию годности


Категория годности и подгруппа определяются по заключению медицинской комиссии и отображаются на 11-й странице военного билета вместе с учётной специальностью и должностью. Однако диагнозы не расшифровываются. Кроме того, информация о категории фиксируется в отчёте медкомиссии и сохраняется во внутренних документах военкомата — в личном деле призывников.

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#военкомат
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Депутат Милонов объяснил, почему «разложение мозга» стало словом 2024 года на Западе
Депутат Милонов назвал слово года о разложении мозга на Западе моделью общества
05 декабря 2024, 12:55

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Пушкин» стало словом 2024 года по версии Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Оксфордский же словарь выбрал словом года выражение «разложение мозга» (brain rot), что обозначает предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, который чрезмерно потребляет некачественный контент в интернете.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что выбранные слова отражают все общество.

«Каждое слово отвечает тому, что наиболее близко для этого места. В Оксфорде есть очень известная клиника, диагностирующая патологию мозга. Один из главных лидеров Запада Джордж Байден является абсолютно приятным объектом изучения в этом плане. Глядя на него, конечно, начинаешь думать про выражения «разложение мозга», «деградация», «деменция». Это все подходит им», — сказал он.

По его словам, модель западного общества оптимально сочетается с выбранным выражением года.

«Эта маразматическая модель демократии в Соединенных Штатах и среди Европейского Союза как раз отвечает этому выражению, этому духу подходит оптимальным образом», — добавил депутат.

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Рейд Роскомнадзора? Почему в России заблокировали популярные аниме сайты
05 декабря 2024, 12:53

Фото: Кадр из аниме-сериала «Наруто»

4 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам для просмотра аниме, сказано на сайте ведомства. В материале «Радио 1» расскажем, какие ресурсы попали в «черный список» РКН и стоит ли ждать их разблокировки.

Какие аниме сайты заблокировали

В среду, 4 декабря, пользователи сети начали жаловаться на проблемы с доступом к популярным площадкам для просмотра аниме-сериалов, фильмов и манги. Чуть позже сайты обнаружили в реестре запрещенных ресурсов, который ведет РКН.

Заблокированы оказались Jut.su, Animego.org, YummyAnime, Animedia, Kara.su и другие. На них были размещены такие популярные аниме-сериалы, как «Наруто», «Блич», «Ван Пис» и так далее.

«Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ», — указано в реестре доменных имен и сетевых адресов, содержащих данные, распространение которых в Российской Федерации запрещено.

За что заблокировали сайты для просмотра аниме


Официальная причина блокировки не называется. Существует несколько версий: от наличия «порнографического» контента до нарушения авторских прав. Скорее всего, дело в запрещенных материалах.

Также пользователи предположили, что это может быть связано с наличием элементов ЛГБТ* в тайтлах, публикуемых на сайтах.

Вполне возможно, доступ к сайтам будет восстановлен после того, как с них уберут контент, нарушающий законодательство России. Насколько быстро это произойдет — зависит от владельцев площадок.

Какие аниме запрещены в РФ

В 2021 году в России уже блокировали некоторые произведения, такие как «Тетрадь смерти» и «Токийский гуль». Причиной стали сцены насилия и потенциальное негативное влияние на подростков.

Среди известных аниме также под запретом оказались:

  • «Натюрморт в серых тонах»;
  • «Эльфийская песнь»;
  • «Инуяшики» (один эпизод);
  • «Игры Дарвина»;
  • «Князь тьмы и герой»;
  • «Князь тьмы с задней парты»;
  • «Аки и Сора»;
  • «Ложные выводы»;
  • «Сладкая жизнь»;
  • «Клинок Маню».

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Пассажирам на станции Чехов напомнили о правилах безопасности на железной дороге
05 декабря 2024, 12:51

Фото: пресс-служба администрации

Рейд, посвящённый соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Чехов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе рейда людям на станции раздали около тридцати информационных брошюр и напомнили о ключевых правилах: быть крайне внимательными при пересечении железнодорожных путей по наземным переходом, не отвлекаться на гаджеты и отключать наушники, не подходить ближе чем на полтора метра к движущимся составам и не проходить между вагонами», — говорится в сообщении.
В рейде приняли участие сотрудники администрации округа Чехов, отделения транспортной безопасности РЖД, а также представители административно-пассажирской инспекции Московской области.

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#чехов
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#железнодорожная станция
#безопасность
#рейд
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В Подмосковье осуществляется сервис для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью
05 декабря 2024, 12:38

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области работают 54 психолого-медико-педагогических комиссии (ПМПК), которые ежегодно проводят обследования около 70 тысяч детей и взрослых старше 18 лет, предоставляя рекомендации по особым условиям обучения и воспитания, сообщает Министерство образования Московской области.
С июня этого года родители (законные представители) получили возможность дистанционно записаться на консультацию или обследование ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, чтобы создать специальные условия для получения образования или прохождения государственной итоговой аттестации.

Услуги по обследованию и консультированию предоставляются как в очном формате, так и онлайн. По состоянию на текущий момент на региональном портале государственных услуг (РПГУ) зарегистрировано около 15 тысяч заявок, из которых более 9 тысяч были поданы дистанционно.

Кроме того, в ноябре 2024 года была введена возможность получения электронной версии заключения ПМПК. Заявителям уже было предоставлено более 1 тысячи заключений.

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WTA обязала украинскую теннисистку сменить форму из-за помощи ВСУ
WTA заставила Олейникову сменить форму из-за поддержки ВСУ
05 декабря 2024, 12:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) потребовали от украинки Александры Олейниковой сменить форму из-за указанной на ней рекламы сайта, на котором осуществляется сбор средств в поддержку ВСУ.
Как передаёт РИА Новости, инцидент произошёл во время турнира в Флорианополисе (Бразилия): Олейникова играла против россиянки Алевтины Ибрагимовой и победила со счётом 6:4, 6:0.

На форме украинской теннисистки была представлена реклама сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ. Ресурс пронизан антироссийской пропагандой и видеозаписями поражений дронами различных объектов. Олейникова утверждает, что закупаемые дроны не являются «оружием».

«Более того, мы не являемся благотворительной организацией, сам сайт является моей личной собственностью», - написала Олейникова в Instagram*.

Украинка добавила, что не согласна с решением WTA.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев осудил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича. По его словам, в игре сербского спортсмена «нет ни капли элегантности».

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