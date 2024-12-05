Психолог объяснила любовь к расследованиям о маньяках и серийных убийцах

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Популярность жанра тру-крайм объясняется желанием зрителя ощутить контроль над страхом, заявила психолог Дарья Яушева. По ее словам, интерес к расследованиям о маньяках и серийных убийцах никогда не пропадал, так как психопаты все время привлекали внимание из-за отсутствия двух важных социальных чувств: вины и стыда.
«Это то же самое, что возникает при просмотре фильма ужасов. Это контролируемое чувство страха в процессе прикосновения к таким историям. Пережить страх, при этом чувствовать безопасность. А мы нуждаемся в острых эмоциях. И все получают их разным способом», — пояснила она в беседе с NEWS.ru.Психолог подчеркнула, что нормальных людей от преступлений останавливают два важных чувства: вины и стыд, которые несвойственны психопатам. Потому, отметила она, зрителям интересно понять их мотивы, а также ощутить контроль над страхом.
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