Психолог объяснила любовь к расследованиям о маньяках и серийных убийцах

Популярность жанра тру-крайм объясняется желанием зрителя ощутить контроль над страхом, заявила психолог Дарья Яушева. По ее словам, интерес к расследованиям о маньяках и серийных убийцах никогда не пропадал, так как психопаты все время привлекали внимание из-за отсутствия двух важных социальных чувств: вины и стыда.