Психолог перечислила способы, помогающие справиться с выгоранием

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Из трех россиян как минимум один страдает от профессионального выгорания. Опрос проводился в октябре текущего года. В нем приняли участие 1700 человек со всей страны. Выяснилось, что почти треть респондентов один раз или даже более выгорали за последние 5 лет, почти 17% стали относиться к выгоранию гораздо серьезнее, а около 16% отметили много выгоревших людей среди своего окружения.
Психолог, эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что причин для выгорания может быть очень много, однако важно научится свое состояние распознавать.
Психолог назвала несколько «звоночков», по которым можно понять, что с организмом что-то не в порядке.
По ее словам, причиной для выгорания может быть токсичное окружение, критика на работе, невозможность развития, сбиты границы работы и отдыха и так далее.
Она, добавив, что уволиться и сидеть дома в таком случае — плохой вариант, назвала способы, помогающие справиться с выгоранием.
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Психолог назвала несколько «звоночков», по которым можно понять, что с организмом что-то не в порядке.
«Если человека перестает радовать то, что раньше радовало, не хочется просыпаться, нет сил и энергии, постоянно проблемы со здоровьем: простуды, переломы или что-то еще. Постоянное чувство неудовлетворения, какие-то обиды, бессилие, отсутствие значимости, раздражение чаще, чем интерес и радость в жизни», — сказала она.
По ее словам, причиной для выгорания может быть токсичное окружение, критика на работе, невозможность развития, сбиты границы работы и отдыха и так далее.
Она, добавив, что уволиться и сидеть дома в таком случае — плохой вариант, назвала способы, помогающие справиться с выгоранием.
- Создать баланс работы и отдыха и соблюдать режим сна по цикадным ритмам.
- Пробовать практики осознанности, дыхательные медитации (хотя бы пяти-пятнадцатиминутные, чтобы научиться справляться с жвачкой в голове).
- Заниматься любимым хобби.
- Окружить себя поддерживающими людьми и позитивной психологией.
- Вкусно и полезно питаться.
- Заниматься физической активностью (хотя бы 30 минут в день уделять прогулке).
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Анастасия Бондарева