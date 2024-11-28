Психолог раскрыла, как распознать шопоголизм

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Шопоголизм — это не просто вредная привычка, а зависимость и заболевание, которое работает как искаженная форма удовлетворения психологических потребностей. Об этом в канун дня скидок, так называемой «Черной пятницы», сообщила заведующая лабораторией клинического наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева. По ее словам, шопоголизм выглядит как хаотичное потребление, которое не поддается логическому осмыслению.
«Любая зависимость, шопоголизм в том числе, это не просто вредная привычка, а заболевание. Если говорить про психологические механизмы, зависимость возникает как искаженная форма удовлетворения психологических потребностей. Чувство вины, сожаление, самобичевание усиливают потребность в хаотичных покупках, а хаотичные покупки усиливают чувство вины. Человек оказывается в замкнутом круге», — рассказала эксперт в беседе с «Татар-информ».Зайцева подчеркнула, что перед покупкой шопоголик всегда испытывает эмоциональный подъем и возбуждение, но после резко успокаивается и даже начинает испытывать вину. Как показывает практика, отметила психолог, потом купленная вещь пылится на полке без дела.
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