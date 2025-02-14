Психолог раскрыла, от чего страдают красивые женщины

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Из-за смены социальных норм и роста уровня жизни в РФ красивым россиянкам стало труднее выходить замуж. Об этом заявил доцент кафедры психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, сейчас женщины способны хорошо зарабатывать, обеспечивать себя самостоятельно, из-за чего необходимость брака снижается.
Психолог добавила, что на ситуацию существенно влияют средства массовой информации, где с одной стороны много говорится об ориентации на семейные ценности, а с другой — о домашнем насилии, судебных исках между супругами и разрыве отношений.
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«Жизнь стала более удобной, брак больше не является обязательным ее этапом. Многие люди предпочитают строить карьеру, путешествовать и наслаждаться личной свободой, прежде чем принимать на себя семейные обязательства. Изменение стандартов привлекательности, статусности позволяет женщинам чувствовать себя уверенно и независимо от наличия пары», — полагает эксперт.
Психолог добавила, что на ситуацию существенно влияют средства массовой информации, где с одной стороны много говорится об ориентации на семейные ценности, а с другой — о домашнем насилии, судебных исках между супругами и разрыве отношений.
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Данил Пономарев