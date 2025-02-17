Вызывающие наряды и резкие высказывания: психолог объяснила изменения Алсу после скандального развода

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)
Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Алсу всегда была для зрителей и слушателей эталоном нежности и вечной юности. Однако последние новости о семейном разладе показывают другие стороны известной исполнительницы.
«В тот день, когда ты мне приснился,
Я все придумала сама…» («Зимний сон», 1999 г.)
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» раскрыла психологический портрет Алсу, объяснив изменения в ее характере бунтом против созданных (ей же самой) рамок.
Анастасия Кардиакос (Фото: соцсети)
По ее словам, такая правильность в психологии называется высокой нормативностью: много рамок и негде развернуться.
Психотерапевт отметила, что про дифференциацию Алсу нельзя говорить, не обратившись к ее детскому прошлому.
Алсу (Фото: alsou.ru)
Психолог подчеркнула, что единственный брак, когда отец передает свою дочку в руки мужа — традиция, помогающая Алсу находиться в образе покорной и мягкой татарской девушки.
По мнению Анастасии Кардиакос, в настоящий момент исполнительница лирических хитов может проживать кризис среднего возраста, и становится заметно, что теперь все решения и выбор жизни находятся в ее собственных руках.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Таким образом, в настоящий момент у Алсу происходит не только изменение личности, но и открытие самой себя.
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Я все придумала сама…» («Зимний сон», 1999 г.)
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» раскрыла психологический портрет Алсу, объяснив изменения в ее характере бунтом против созданных (ей же самой) рамок.
Анастасия Кардиакос (Фото: соцсети)
«Она запомнилась нам красивой, изящной "Лолитой" в белом свитере и белых носочках — сама нежность. Алсу шла под эгидой такого образа много лет. Дальше нежность переросла во взрослую лиричность, но саму исполнительницу будто бы стесняли закрепившиеся за ней правильность и утонченность», — объяснила эксперт.Алсу (Фото: кадр из клипа «Зимний сон», 1999 г.)
По ее словам, такая правильность в психологии называется высокой нормативностью: много рамок и негде развернуться.
Авторитарное детское прошлое
Психотерапевт отметила, что про дифференциацию Алсу нельзя говорить, не обратившись к ее детскому прошлому.
«Алсу выросла в татарской семье с авторитарным отцом. Она не единожды в интервью говорила про татарские традиции и патриархат. Как мужчина сказал — так и будет. И, соответственно, быть под неким давлением правил и требований у певицы было в крови. Поэтому образы, в которых она была верной и преданной, соответствовали ее традиционному национальному характеру», — сказала Кардиакос.
Алсу (Фото: alsou.ru)
Вышла за рамки: почему Алсу изменилась
Психолог подчеркнула, что единственный брак, когда отец передает свою дочку в руки мужа — традиция, помогающая Алсу находиться в образе покорной и мягкой татарской девушки.
«Вы нигде не увидите сильно веселую, хохочущую Алсу — не было резких срывов (изменения имиджа, вызывающие наряды). Мы их, как зрители, не видели. Она как бы держала себя в рамках, а сейчас за них выходит, и это отчасти связано с разводом. Певица начинает проявлять себя, рамки становятся для нее тесными. Внешние давления (сначала отцовское, потом мужа) ушли», — пояснила она.
Кризис среднего возраста Алсу
По мнению Анастасии Кардиакос, в настоящий момент исполнительница лирических хитов может проживать кризис среднего возраста, и становится заметно, что теперь все решения и выбор жизни находятся в ее собственных руках.
«Немаловажно, что у нее подросли дети. То есть фактически в 20 лет с первой дочерью Алсу была в роли ответственной, скромной матери, хорошей жены, талантливой певицы. Да, она пробовала проявлять свои амбиции, но так или иначе воспитание давало о себе знать. То есть всё-таки это держание в рамках сохранялось. Сейчас певица готова развернуться и шагать дальше. Более того, она позволила себе чуть более резкие высказывания. Вместе с браком нежная Лолита из девяностых отпустила свою покорность», — заметила специалист.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Таким образом, в настоящий момент у Алсу происходит не только изменение личности, но и открытие самой себя.
«Она стала проявлять себя через резкие действия и высказывания. Ситуация с дочкой раскрывает ее родительский потенциал, является попыткой дать больше. Тем более, в ее воспитании родители принимали яркое участие и делали многое», — заключила Кардиакос.Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Анастасия Панченко