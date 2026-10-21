В школах введут оценку поведения учеников по 30-балльной шкале

21 октября 2026, 16:06

Минпросвещения разделит поведение школьников на три разные категории

Фото: istockphoto / eventyFour

Минпросвещения закрепило систему оценки поведения школьников со 2-го по 8-й класс. Согласно методическим рекомендациям ведомства, поведение учеников будут оценивать по 30-балльной шкале и относить к одной из трёх категорий: образцовое, допустимое или недопустимое.