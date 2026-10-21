В школах введут оценку поведения учеников по 30-балльной шкале
Минпросвещения закрепило систему оценки поведения школьников со 2-го по 8-й класс. Согласно методическим рекомендациям ведомства, поведение учеников будут оценивать по 30-балльной шкале и относить к одной из трёх категорий: образцовое, допустимое или недопустимое.
За образцовое поведение школьник может получить от 24 до 30 баллов, за допустимое — от 10 до 23, а за недопустимое — от 0 до 9 баллов. Если ученик набирает менее 10 баллов, школа привлекает к работе с ним родителей и психолого-педагогический консилиум.
Как сообщает «argumenti.ru», оценивать поведение будут по критерию «просоциальное поведение обучающегося». Он включает соблюдение школьной дисциплины, правила взаимодействия с одноклассниками и взрослыми, а также правомерное поведение.
Если школьник получит низкую оценку, классный руководитель должен в течение трёх дней поговорить с его родителями или опекунами. На встрече обсудят необходимость привлечения психолого-педагогического консилиума для дальнейшей работы с ребёнком.
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