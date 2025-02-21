Психолог объяснила, почему мужчины быстрее признаются в любви и сложнее переносят расставание

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Недавнее исследование показало интересные результаты: мужчины чаще женщин влюбляются с первого взгляда и признаются в любви. Также «сильный пол» тяжелее проживает расставание, чувствуя тотальное одиночество.
Психолог Мария Медведева в беседе с «Радио 1» заявила, что расставание для мужчин — это резкое падение с высоты, а для женщины — долгий спуск с горы, который она перемежает ежедневными заботами.
По словам специалиста, мужчины быстрее признаются в любви из-за высокого уровня дофамина.
В завершении беседы Мария Медведева напомнила, что смысл отношений — уважительные и доверительные отношения.
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«У женщины есть возможность обратиться за помощью к близким, у мужчин этой поддержки намного меньше, они реже к кому-то обращаются. У них все переживания внутри», — объяснила эксперт.
По словам специалиста, мужчины быстрее признаются в любви из-за высокого уровня дофамина.
«Гормонное удовольствие у влюбленных мужчин считается выше, чем у женщин. И мужчина традиционно берет на себя инициативу — это такая позиция мужественная, чтобы сказать первому. Хотя есть мнение, что мужчины быстрее влюбляются, а женщины дольше присматриваются, анализируют, надёжный ли партнёр», — сказала психолог.
В завершении беседы Мария Медведева напомнила, что смысл отношений — уважительные и доверительные отношения.
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Анастасия Панченко