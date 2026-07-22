SHOT ПРОВЕРКА нашла кишечную палочку в шаурме

22 июля 2026, 17:47

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Контролировать точки продажи шаурмы должны надзорные органы, поскольку утвержденный ГОСТ не сможет самостоятельно выявить нарушения при производстве и продаже продукции. Об этом в Россельхознадзоре в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.





Поводом для новой проверки стала жалоба обращение подписчика SHOT, который отведал шаурму и попал в инфекционное отделение с пищевым отравлением. По словам врача-инфекциониста Александра Дмитриева, в такой ситуации может оказаться любой человек, поскольку курица, используемая для приготовления блюда, является источником зоонозной инфекции.



Так, журналисты проверили несколько точек общественного питания и обнаружили в них отсутствие информации о продавце на чеке, неправильное хранение продуктов, а также работу сотрудников без перчаток. Посетила съемочная группа и нелегальный цех в Екатеринбурге, где обрабатывали испорченное мясо, которое потом продавали через закрытые каналы в мессенджерах.



Заместитель начальника отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Ярослава Аникеева подчеркнула, что происхождение мяса должно подтверждаться ветеринарными сопроводительными документами. Новый ГОСТ не станет инструментом автоматического выявления нарушителей, уверена эксперт.





«Система работает не как лакмусовая бумажка, которая выявит, что этот человек не оформил документы. Мы о том, что он не оформил документы, узнаем по подобным материалам. Потому что в систему данные вносят люди. К таким точкам должны подключаться органы, в том числе прокуратура», — отметила Аникеева.