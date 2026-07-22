Педиатр назвала главные летние опасности для детей
Падение из окон, утопление и тепловые удары являются самыми главными опасностями для детей в летний период. Об этом предупредила врач-педиатр НИКИ Пироговского Университета Полина Аржуткина.
Так, по ее словам, с наступлением лета ежегодно возрастает число падений детей из окон. Она призвала не надеяться, что ребенок не сможет самостоятельно открыть створку, и посоветовала установить замки-блокираторы или снять ручки. Также стоит отодвинуть всю мебель от подоконников и открывать окна только при наличии ограничителя.
Вторым по значимости летним риском является вода. Утопление становится наиболее частой причиной детской смертности. Аржуткина напомнила, что купаться можно только в местах, где есть спасатели. Нельзя оставлять ребенка без присмотра у воды ни на минуту. Утопление происходит быстро и почти бесшумно, поскольку человек не может кричать, а тратит силы на вдох.
«Фонтаны — недооцененный источник опасности. Купаться в них запрещено: удар током из-за повреждённой проводки, травмы о скользкое дно и острые конструкции, инфекции в технической воде, где живут энтеровирусы, кишечная палочка, возбудители гепатита А», — добавила педиатр в разговоре с RuNews24.ru.
В качестве других летних опасностей Аржуткина назвала солнце, которое может спровоцировать тепловой удар у ребенка, клещей и кишечные инфекции. Так, замки на окнах, спасательный жилет, качественный репеллент, головной убор и соблюдение правил гигиены позволят снизить летние риски, заключила врач.