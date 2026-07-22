Педиатр назвала главные летние опасности для детей

22 июля 2026, 23:51

Врач Аржуткина: утопление — одна из главных причин детской смертности летом

Фото: iStock/Halfpoint

Падение из окон, утопление и тепловые удары являются самыми главными опасностями для детей в летний период. Об этом предупредила врач-педиатр НИКИ Пироговского Университета Полина Аржуткина.





Так, по ее словам, с наступлением лета ежегодно возрастает число падений детей из окон. Она призвала не надеяться, что ребенок не сможет самостоятельно открыть створку, и посоветовала установить замки-блокираторы или снять ручки. Также стоит отодвинуть всю мебель от подоконников и открывать окна только при наличии ограничителя.



Вторым по значимости летним риском является вода. Утопление становится наиболее частой причиной детской смертности. Аржуткина напомнила, что купаться можно только в местах, где есть спасатели. Нельзя оставлять ребенка без присмотра у воды ни на минуту. Утопление происходит быстро и почти бесшумно, поскольку человек не может кричать, а тратит силы на вдох.





«Фонтаны — недооцененный источник опасности. Купаться в них запрещено: удар током из-за повреждённой проводки, травмы о скользкое дно и острые конструкции, инфекции в технической воде, где живут энтеровирусы, кишечная палочка, возбудители гепатита А», — добавила педиатр в разговоре с RuNews24.ru.