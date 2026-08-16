Россиянам объяснили, как выбрать хороший мед

16 августа 2026, 16:29

Роспотребнадзор: цветной или травяной запах говорит о натуральности меда

Фото: istockphoto/nitrub

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о ключевых признаках, позволяющих отличить качественный натуральный мед от подделки. Об этом пишет РИА Новости.