Россиянам объяснили, как выбрать хороший мед
Специалисты Роспотребнадзора напомнили о ключевых признаках, позволяющих отличить качественный натуральный мед от подделки. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что при выборе продукта в первую очередь стоит обратить внимание на его консистенцию: у настоящего засахаренного меда она должна быть однородной. Также важен аромат — подлинный мед отличается душистым цветочным или травяным запахом, в котором не должно быть ноток брожения, дыма или карамели.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ответственные продавцы всегда готовы предъявить покупателю ветеринарное свидетельство и паспорт пасеки. Эти документы подтверждают не только географическое происхождение продукта, но и его безопасность. При этом специалисты настоятельно не рекомендуют приобретать мед у случайных торговцев, особенно вдоль автомобильных трасс, так как длительное воздействие прямых солнечных лучей лишает продукт ценных свойств.
В ведомстве также дали рекомендации по правильному хранению и использованию меда. Оптимальный температурный режим для сохранения полезных качеств — от +5 до +20 градусов по Цельсию. Нагрев выше 40 градусов недопустим, поскольку это ведет к разрушению витаминов и ферментов. Если продукт сильно закристаллизовался, его можно растопить на водяной бане, избегая перегрева. Срок годности натурального меда при условии хранения в герметично закрытой емкости составляет два года с даты изготовления, заключили в Роспотребнадзоре.
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