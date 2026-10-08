Бразилия поставила рекорд по закупкам российской рыбы
Бразилия в сентябре 2026 года установила рекорд по закупкам российской рыбы за всю историю торговых отношений между двумя странами. За месяц поставки оценили в 851,2 тыс. долларов.
Как передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости и статистическую службу Бразилии, за январь—сентябрь страна импортировала российской рыбы на 3,5 млн долларов. Основную часть поставок составила готовая продукция, в том числе сушеная треска. Также Бразилия закупала небольшие партии замороженной рыбы, филе и рыбного мяса.
По оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, российский экспорт рыбы по итогам 2026 года может достичь 6,4–6,5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что из-за провальной лососевой путины в 2026 году красная икра может подорожать до 40 тыс. рублей за килограмм. При этом стоимость самой красной рыбы, по прогнозу председателя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, удастся сохранить на нынешнем уровне.
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