В Саратовской области введут выплаты за рождение двойни и тройни

Фото: iStock/gorodenkoff

Жителям Саратовской области начнут выплачивать единовременные пособия за рождение двойни или тройни. Об этом сообщает РИА Новости.



Согласно принятому региональными депутатами закону, семьи, в которых одновременно родились двое детей, получат 50 тысяч рублей, а за рождение троих — 100 тысяч рублей.

Право на выплату получит один из родителей детей, появившихся на свет в период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Обязательным условием для получения пособия является проживание семьи на территории Саратовской области.

