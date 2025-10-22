В Саратовской области введут выплаты за рождение двойни и тройни
Жителям Саратовской области начнут выплачивать единовременные пособия за рождение двойни или тройни. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно принятому региональными депутатами закону, семьи, в которых одновременно родились двое детей, получат 50 тысяч рублей, а за рождение троих — 100 тысяч рублей.
Право на выплату получит один из родителей детей, появившихся на свет в период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Обязательным условием для получения пособия является проживание семьи на территории Саратовской области.
