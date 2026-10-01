Шеф-повар назвал неожиданные сочетания с шоколадом
Шеф-повар Малышев: шоколад хорошо сочетается с солью, мясом и сельдереем
Шеф-повар Григорий Малышев рассказал, что шоколад хорошо сочетается с морской солью, мясными соусами и даже сельдереем.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт отметил, что кулинария строится на личных предпочтениях.
«Кулинария очень простая, как люди. У каждого человека свой вкус, поскольку каждый человек — личность и индивидуум. Вы же знаете, что очень часто сочетают кислое с солёным, сладкое с солёным, и всё это очень замечательно. Например, смешать шоколад с морской солью, и это будет очень вкусно. Если вы добавите сладкие ягоды, немного морской соли, перемешаете всё это дело в шоколаде, будет замечательно», — рассказал повар.Малышев считает, что кулинарная фантазия позволяет использовать лакомство не только в десертах, но и при приготовлении стейков или тефтелей. Он советует добавлять капли шоколада в демиглас и подавать такой соус к стейку без жира или к шведским тефтелям вместе с брусничным соусом. Кроме того, специалист предлагает сочетать сладость с сельдереем и делать разные начинки для шоколадного фондана.