В Госдуме рассказали, нужно ли пенсионерам отрабатывать две недели в случае увольнения

30 сентября 2026, 16:35

Депутат Панеш: пенсионерам не надо отрабатывать две недели в случае увольнения

Фото: iStock/Inside Creative House

Трудовой кодекс даёт работающим пенсионерам дополнительные гарантии, о которых многие не знают. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.