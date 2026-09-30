В Госдуме рассказали, нужно ли пенсионерам отрабатывать две недели в случае увольнения
Трудовой кодекс даёт работающим пенсионерам дополнительные гарантии, о которых многие не знают. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.
По его словам, работающие пенсионеры по старости могут взять два оплачиваемых дня в год для прохождения диспансеризации, сохраняя средний заработок. Даты должны быть согласованы с работодателем.
Кроме того, они имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в любое удобное для них время, и работодатель не может отказать в этом. При увольнении в связи с выходом на пенсию им не нужно отрабатывать две недели, подчеркнул Панеш.
Также он напомнил, что работающие пенсионеры освобождаются от налога на имущество на один объект каждого типа и имеют право на налоговый вычет за земельный участок площадью до шести соток.
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