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Россиянам рассказали, как не переживать за питомца, уходя из дома

Директор Ушков: видеокамера снизит тревогу у хозяина за питомца дома
Фото: iStock/chendongshan

Для многих владельцев домашних животных уход из дома становится отдельным поводом для беспокойства. Об этом «Газете.Ru» сообщил операционный директор экосистемы решений для безопасности DELTA Валерий Ушков.



По его словам, в таких ситуациях технологии помогают уменьшить беспокойство и убедиться, что с домашним животным все хорошо. Камеры и другие системы контроля позволяют оперативно проверить, находится ли питомец в безопасном месте и не нуждается ли он в помощи. Важно отметить, что это не означает постоянное слежение за каждым шагом животного, а лишь возможность быстро оценить ситуацию и убедиться, что все в порядке, пояснил эксперт.

Согласно мнению Ушкова, основная цель таких решений — не в том, чтобы контролировать питомца каждую минуту, а в том, чтобы дать владельцу чувство уверенности. Он отметил, что эти технологии особенно полезны для пожилых животных, питомцев с особыми потребностями или тех, кто переживает стресс из-за изменений в жизни, таких как переезд, ремонт или появление нового члена семьи.

Екатерина Коршунова

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