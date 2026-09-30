Россиянам рассказали, как не переживать за питомца, уходя из дома
Для многих владельцев домашних животных уход из дома становится отдельным поводом для беспокойства. Об этом «Газете.Ru» сообщил операционный директор экосистемы решений для безопасности DELTA Валерий Ушков.
По его словам, в таких ситуациях технологии помогают уменьшить беспокойство и убедиться, что с домашним животным все хорошо. Камеры и другие системы контроля позволяют оперативно проверить, находится ли питомец в безопасном месте и не нуждается ли он в помощи. Важно отметить, что это не означает постоянное слежение за каждым шагом животного, а лишь возможность быстро оценить ситуацию и убедиться, что все в порядке, пояснил эксперт.
Согласно мнению Ушкова, основная цель таких решений — не в том, чтобы контролировать питомца каждую минуту, а в том, чтобы дать владельцу чувство уверенности. Он отметил, что эти технологии особенно полезны для пожилых животных, питомцев с особыми потребностями или тех, кто переживает стресс из-за изменений в жизни, таких как переезд, ремонт или появление нового члена семьи.
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