Россиянам рассказали, как не переживать за питомца, уходя из дома

30 сентября 2026, 17:32

Директор Ушков: видеокамера снизит тревогу у хозяина за питомца дома

Фото: iStock/chendongshan

Для многих владельцев домашних животных уход из дома становится отдельным поводом для беспокойства. Об этом «Газете.Ru» сообщил операционный директор экосистемы решений для безопасности DELTA Валерий Ушков.