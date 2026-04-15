Психолог объяснила рост числа психических расстройств у подростков в России

15 апреля 2026, 17:11

Рост числа детей с расстройствами психики в РФ связан с улучшением диагностики

Рост числа подростков с расстройствами психики в России действительно наблюдается, но это связано с улучшением диагностики. Об этом «Татар-информу» сообщила детский психолог Дарья Дугенцова.





Росстат зафиксировал увеличение заболеваемости психическими расстройствами среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет в России на 53% за последние десять лет.



Согласно мнению психолога, чаще всего к ней обращаются дети, склонные к самоповреждению. На втором месте по частоте обращений находятся пациенты с депрессией, а на третьем — с биполярным расстройством.



Психические проблемы неизбежно отражаются на успеваемости подростков. В состоянии подавленности ребенку сложно не только учиться, но и справляться с повседневной жизнью. Даже взрослым людям бывает нелегко справиться с таким состоянием, а детям это дается еще труднее, считает Дугенцова.



По мнению эксперта, причины психических расстройств у подростков связаны с множеством факторов. Одним из ключевых является социальное окружение — друзья и знакомые подростка.





«Второй фактор – семья. Играет роль то, насколько "качественно" устроена система семьи, как родители общаются с детьми: поддерживают, понимают ли, развит ли у них эмоциональный интеллект. Причем влияет вся семейная ячейка – дело не только в родителях. Нельзя забывать о влиянии братьев и сестер, бабушек и дедушек», — заключила специалист.