Психолог раскрыла причину демографической дыры в России

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi
В 2023–2026 годах число родившихся в России продолжит сокращаться, прогнозируют власти. Это эхо демографической ямы 1990-х, констатируют эксперты. По их мнению, ситуация с рождаемостью остается сложной.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что причина демографической дыры в России заключается в нежелании мужчин брать ответственность и в достигаторских задатках женщин из-за страха незакрытых потребностей.
Она добавила, что неуверенность в мужчине делает женщину достигаторшей, карьеристкой, чтобы закрывать свои потребности вне зависимости от поддержки мужчины рядом.
Читайте также:
«Геморрой знатный»: Психолог прокомментировала нежелание Жидкова заключать брак
Психолог раскрыла, можно ли прощать измену
Психолог раскритиковала призыв Лебедева работать по 15 часов без выходных и отпусков
«Сейчас современные тенденции и, наверное, отчасти очень грустная статистика о том, что около 70 процентов женщин остаются брошенными с детьми без жилплощади после нескольких лет брака, без работы, без какого-то обустройства в жизни играют роль. Мужчины в один момент могут закрыть дверь, уйти и не подумать про ребенка — это печально. Это подковывает современных женщин остановиться более самостоятельными, независимыми», — пояснила эксперт.
Она добавила, что неуверенность в мужчине делает женщину достигаторшей, карьеристкой, чтобы закрывать свои потребности вне зависимости от поддержки мужчины рядом.
«И поэтому не каждая женщина захочет сама официально оформлять отношения, потому что сама может закрыть свои базовые потребности. И это такая большая причина демографической дыры. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим, что брак — это не только любовь, но и какие-то совместные обязательства», — объяснила психолог.
Читайте также:
«Геморрой знатный»: Психолог прокомментировала нежелание Жидкова заключать брак
Психолог раскрыла, можно ли прощать измену
Психолог раскритиковала призыв Лебедева работать по 15 часов без выходных и отпусков
Анастасия Панченко