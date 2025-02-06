Психолог раскрыла, можно ли прощать измену

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Решение о том, можно ли прощать измену или нет, — это личный выбор каждого человека, единого рецепта в таких случаях не существует. Об этом заявила психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, практика показывает, что измены чаще всего происходят во время кризиса в отношениях, таких как потеря работы, рождение ребенка, проблемы с деньгами и в другие стрессовые периоды в жизни. Одной из основных причин такого поступка нередко становится неудовлетворенность партнером — в эмоциональном или интимном плане, или выраженная отсутствием общих интересов, накопившимися обидами. Однако, отметила она, есть и такие люди, которые попросту не могут контролировать свои порывы и желания.
Специалист подчеркнула, что нет правильного ответа на вопрос о том, можно ли простить измену.
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Специалист подчеркнула, что нет правильного ответа на вопрос о том, можно ли простить измену.
«Как правило, на решение о прощении влияют многие факторы. Например, была ли это однократная и случайная связь, эмоциональная измена или длительный роман. Искреннее раскаяние, готовность взять на себя ответственность за содеянное и желание восстановить отношения также важные факторы для возможности прощения», — отметила Голубева.Психолог добавила, что в таких ситуациях не стоит принимать поспешных решений, важно дать себе время подумать и основательно все взвесить. Одного прощения не будет достаточно. За ним последует сложный период выстраивания отношений с нуля.
«Если готовы простить, то четко определите границы, которые следует соблюдать в отношениях, чтобы предотвратить повторение измен», — заключила специалист.Читайте также:
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