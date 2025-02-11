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«Геморрой знатный»: Психолог прокомментировала нежелание Жидкова заключать брак

Психолог Сальникова объяснила нежелание Жидкова жениться из-за ответственности
Иван Жидков (фото: соцсети)

Иван Жидков (фото: соцсети)

Актер театра и кино Иван Жидков после развода выразил свое мнение о браке, сказав, что официальная регистрация является «весьма спорным доказательством крепости чувств».
«Женаты… Ну все, теперь навеки плыть в лодке любви. Но, сами понимаете, никаких гарантий вечной любви и близко нет в этом мероприятии. Юридические моменты про нажитое имущество, конечно, есть, и это важный момент. Я был женат, геморрой знатный, я вам скажу. Ни шагу без нотариально заверенного согласия супруги (слово-то какое унылое)», — поделился он.

Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала это высказывание, напомнив, что официальная регистрация брака подразумевает защиту для женщины и определенные обязательства для мужчины.



«Если мы посмотрим на этимологию, когда девушка выходит замуж, она остается за мужем, то есть под защитой. Когда мужчина женится, он приобретает определенные обязательства. И вопрос в том, что не всем современным мужчинам это нравится», — сказала эксперт.

По ее словам, с биологической точки зрения для самца важно распространение рода: чем больше детей, тем лучше. А женщина отвечает за заботу, и когда она требует официальной регистрации брака, то это связано с тем, что она заранее думает о защите своего потомства.

«Она думает про второго кормильца. Чтобы у детей в случае чего было жилье, имущество, закрыты базовые потребности. Для женщины — это про психологическую и финансовую безопасность, а для мужчины — про ответственность», — пояснила психолог.
Фото: iStock/Nadtochiy

Она добавила, что брак — это не только любовь, но и совместные обязательства. В совокупности это помогает сохранять отношения в кризисные моменты жизни.

«Совместные дети, ипотеки, квартиры, дачи — это факт совместно нажитого имущества. Он удерживает людей в каких-то кризисных ситуациях. И это по большей части называется любовью. Нужно ли расписываться официально или жить просто, раз есть любовь? Любви изначально нет. Изначально есть влюбленность, порхающее чувство, уверенность, что все проблемы пройдете. Очень здорово, очень классно. Это то чувство, на котором многие браки создаются, но не то, на чем в дальнейшем держатся», — объяснила Сальникова.

Она подчеркнула, что в дальнейшем начинаются совместные трудности, и только проходя их, появляется долгое стабильное чувство, которое называется любовью.

«Когда мы вместе проходим не только потрясающие путешествия, рождение ребенка, но также и болезни, смерти, потери, разногласия. Когда в ЗАГСе говорят "и в радости, и в горе", то многие почему-то забывают про оборотную сторону. Насколько надо или не надо оформлять официальные отношения, заключать брак — это как удобнее, это в психологии называется "ответственность за поступки"», — заключила психолог.

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«Можем поспорить»: Невская о разногласиях в браке с Клепацким
Анна Невская заявила, что у них с Клепацким не совпадают взгляды на ситуации
11 февраля 2025, 13:31

Анна Невская (Фото: Instagram*/annanevskaya)

Актриса Анна Невская рассказала о разногласиях в браке с мужем Дмитрием Клепацким, который является ее коллегой по цеху. Слова Невской приводит портал Леди Mail.
«Бывает, что у нас не совпадают взгляды на те или иные ситуации, мы можем поспорить из-за этого. Но это не то, из-за чего стоит по-настоящему ругаться — с такими разногласиями мы давно научились жить мирно», — сказала Невская.
Невская не исключила, что Клепацкий ревнует ее к романтическим съемкам, но разговоров на эту тему никогда не было.

Пара в браке уже более десяти лет, и никогда не попадала в скандалы. Невская и Клепацкий гармонично выглядят на светских мероприятиях, а еще они любят смешить друг друга и путешествовать.

Ранее стало известно, кто пополнил ряды заслуженных артистов России.

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«Геморрой знатный»: Психолог прокомментировала нежелание Жидкова заключать брак

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Вырастил внука Маргариты Тереховой, снялся в «Сватах», вымолил дочь в 45 лет: долгожданное счастье Николая Добрынина
11 февраля 2025, 13:23

Николай Добрынин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На счету Николая Добрынина десятки сыгранных ролей в театре и кино. Актер полюбился зрителям благодаря сериалу «Сваты». Митяй Буханкин в исполнении Добрынина был максимально ярким и запоминающимся. Николай неоднократно говорил о том, что «Сваты» изменили его жизнь исключительно в лучшую сторону.
Подробности о становлении карьеры, браках и трудностях в жизни Николая Добрынина — в материале «Радио 1».

Биография


Николай Добрынин родился 17 августа 1963 года в Таганроге в семье милиционера и работницы торговли. Отец рано ушел из жизни, поэтому будущий актер воспитывался старшим братом. Николай начал работать в шестом классе — сколачивал почтовые ящики. Затем трудился грузчиком.

Стоит отметить, что Добрынин также занимался бальными танцами, вел школьную самодеятельность. После окончания школы отправился в Москву поступать в ГИТИС.

Первая попытка была неудачной. После того, как Николай произнес первые слова, члены приемной комиссии поблагодарили молодого человека и пожелали удачи при поступлении в другое учебное заведение. Виной всему был яркий южный говор. Добрынин вернулся домой, поступил в Ростовское театральное училище и весь год работал над тем, чтобы избавиться от «гэканья» и «шоканья».

Спустя время юноша снова приехал в столицу и поступил в ГИТИС на курс Ирины Судаковой и Лидии Князевой. Примечательно, что учился Николай вместе с Дмитрием Певцовым.

«Пока учился, мне было неуютно жить… Я же из очень бедной семьи, в Москву приехал в отцовской милицейской шинели. А москвичи — и тогда, и сейчас — совсем другие… Мы настолько плохо жили, что было стыдно приглашать в гости одноклассников», — вспоминал актер.

Творчество


Дебют Николая Добрынина в кино состоялся в 1986 году в фильме «Нужные люди». Известность и популярность артисту принесли съемки в картине «Все то, о чем мы так долго мечтали» и сериалах «Нина» и «Семейные тайны».

В 2009 году появился в 3 сезоне сериала «Сваты», исполнив роль Митяя Буханкина. Его герой так полюбился зрителям, что спустя два года стартовал специальный 20-серийный проект «Байки Митяя».

Николай Добрынин (Фото: кадр из сериала «Сваты»)

«Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: "Эй, Митяй"», — рассказывал Добрынин.

По словам актера, в кино ему выпал крайне тернистый путь.

«Очень нелегкая история, несмотря на внушительное количество работ. Каждый раз приходится доказывать, что я что-то могу…» — отмечает Николай.

На счету Николая Добрынина больше 130 ролей в кино и сериалах.

Личная жизнь


Свой первый брак Николай Добрынин заключил еще в студенческие годы. Первая жена — однокурсница и бывшая актриса Ксения Ларина. Чтобы содержать семью, актеру пришлось подрабатывать дренажником в метро.

«Моя первая жена родилась в столице в семье переводчика и работницы Внешторга. У нее были какие-то шариковые ручки немыслимые, сумочки, кофточки… И я рядом — лимита дремучая…» — рассказывал актер.

Этот брак распался спустя пять лет. Вторая супруга — дочь Маргариты Тереховой. С Добрыниным Анна Терехова познакомилась еще студенткой ГИТИСа. Актер преподавал у нее курсы сценической речи. Николай усыновил ребенка Анны от первого брака. Михаила он воспитывал до 16 лет. После развода парень очень часто видится со своим отчимом.

Третья жена — Екатерина Комиссарова. Девушка была поклонницей артиста. На протяжении десяти лет Екатерина никак не могла забеременеть. Ребенка супруги буквально вымолили.

Во время поездки в Сирию Добрынин посетил храм святой Феклы и рассказал о проблемах настоятельнице монастыря. Женщина передала для супруги Николая поясок, который нужно было носить, не снимая. В 45 лет Добрынин впервые стал отцом. В 2008 году у супругов родилась дочь Нина.

Николай Добрынин с дочерью (Фото: Инстраграм* @nikolaydobrynun_official)

«Когда она родила, я ехал в поезде на съемки в Киев. Катя позвонила мне и хрипло сказала: "Я родила тебе дочь…". От радости я потерял голос! Начал молиться, головой биться, хорошо, что один в СВ ехал! С этого момента началась наша счастливая жизнь уже с Нинкой», — делился актер.

По словам артиста, жена для него — это все.

Николай Добрынин сегодня


У Николая Добрынина есть любимая работа и семья, которая всегда с ним рядом. На сегодняшний день Николай является одним из самых востребованных киноактеров страны.

«Я работаю с шестого класса и не знаю, что такое безработица. Снимаюсь 35 лет. Если возникает пауза в кино, полностью переключаюсь на театр, играю порядка 300 спектаклей в год», — отмечал он.

Артист заявляет, что старается жить честно и правильно.

«Я не святой, прошел все, что только возможно. Есть такое выражение: "Жить надо так, чтобы было что вспомнить в старости, но стыдно об этом рассказать". Так это обо мне…», — признавался Николай Добрынин.

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«Папик достаточно богатый»: кто стоит за смертью звезды шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, связь с эскортом и конфликт с женатым
11 февраля 2025, 13:15

Анастасия Кочервей (Фото: vk.com/id200347865)

Анастасия Кочервей — модель, бывшая участница телепроекта «Дом-2», а также востребованная эскортница из Санкт-Петербурга. 13 августа 2022 года тело Анастасии обнаружили у набережной Дудергофского канала северной столицы.
Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».

Биография погибшей


Анастасия Кочервей появилась на свет 9 ноября 1993 года в станице Советской на Кубани. В четырёхлетнем возрасте она потеряла возможность ходить, но благодаря лечению врачи помогли ей встать на ноги. Получив образование в сфере спорта, туризма и гостиничного бизнеса, Анастасия переехала в Москву, где работала администратором и менеджером в фитнес-клубе. В 2017 году она приняла участие в шоу «Давай поженимся!», а в начале 2018 года она вошла в проект «Дом-2», но покинула его в августе по настоянию отца.

Анастасия Кочервей (Фото: vk.com/id200347865)

Ради помощи больной матери Анастасия начала работать в эскорт-индустрии, что вызвало негативную реакцию общественности. Из-за осуждения публики девушка уехала в Дубай, где работала в фирме по продаже недвижимости. Затем она вернулась в Москву и участвовала в различных телевизионных шоу.

В первых числах августа 2022 года Анастасия перестала выходить на связь, и её отец обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Тело найдено в реке


13 августа в канале Красносельского района Санкт-Петербурга было обнаружено тело женщины, похожей на Анастасию. По длинным светлым волосам, заметным скулам и татуировке в виде игральных карт, следователи предположили, что погибшая — это Анастасия Кочервей. Позже родители девушки опознали в покойной свою дочь.

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Уголовное дело


Анастасия Кочервей (Фото: vk.com/id200347865)

Вскрытие показало, что Кочервей была жива в момент падения в воду, но в её крови обнаружили высокую концентрацию наркотических веществ. В ходе расследования были выдвинуты две основные версии. Первая предполагала, что Анастасия совершила прыжок или падение в воду, после чего не смогла спастись и утонула. Вторая рассматривала предумышленное убийство.

«Зная ее образ жизни, я считаю, что там было совершено преступление. Настя работала в эскорте — это ни для кого не секрет. Сначала трудилась в Москве, но ей там начали угрожать. По моей информации, она была с женатым мужчиной, там папик достаточно богатый. У нее был конфликт с ним. Она думала, что он ради нее разведется и возьмет ее на обеспечение. Но это все сказки. Она работала от 50 тысяч рублей в час. После угроз из Москвы она сбежала в Краснодар, а потом в Петербург», — делилась подруга погибшей Олеся Малибу с журналистами «КП-Петербург».


Дело закрыто


В мае 2023 года было объявлено о завершении проверки обстоятельств смерти Анастасии Кочервей, и дело было закрыто. Следствию не получилось достоверно установить обстоятельства кончины звезды шоу «Дом-2». В ходе расследования не было выявлено никаких подозрительных обстоятельств, связанных с гибелью, и следствие пришло к выводу, что версия об убийстве не имеет оснований.

Следствие остановилось на версии, что Анастасия сама оказалась в воде. В тот вечер она находилась под воздействием наркотиков и, как известно, долгое время страдала от этой зависимости. Олеся Малибу рассказала, что Кочервей часто употребляла спиртные напитки и наркотические вещества, открыто демонстрируя недовольство своей жизнью и не стремясь что-либо изменить. Друзья хотели помочь Анастасии в получении медицинской помощи, но она категорически отказалась от этого.

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Катя Лель и Елена Ваенга получили звание заслуженных артисток России
11 февраля 2025, 13:10

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Звание заслуженных артисток России получили певицы Катя Лель и Елена Ваенга (Хурлева). Соответствующий указ опубликован на сайте опубликования правовых актов.
«Присвоить звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственность «Музыкальное агентство Кати Лель», — сказано в документе.
Перед этим телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как ее бил любовник. По словам звезды, она хотела пожаловаться на произошедшее, ведь у селебрити, по ее словам, был сломан нос и порвана барабанная перепонка. Однако женщина столкнулась с неожиданностями. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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Саша Савельева раскрыла, почему ей приходится жить с мамой после возвращения в Россию из Израиля
Саша Савельева вернулась в Россию и вынуждена жить с мамой
11 февраля 2025, 12:58

Саша Савельева (Фото: Telegram @alexandrinsave)

В 2024 году Саша Савельева вернулась в Россию после 14 лет жизни за границей. Она живет в Москве вместе с мамой. Певица объяснила, почему так случилось.
«Так получилось, что временно мы живет с мамой. Она получила сильную травму и для того, чтобы ей было удобнее ездить к врачам, она в Москве с нами», — пояснила Савельева в соцсети.

Однако она отметила, что совместное проживание с мамой — временное явление. По ее словам, родителям и детям стоит жить отдельно.

Напомним, Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым после начала СВО переехала на постоянное место жительства в Израиль. Звездная пара испытывала финансовые сложности за пределами Родины и вынуждена была подрабатывать в стране, политику которой они не одобряют.

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