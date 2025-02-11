«Геморрой знатный»: Психолог прокомментировала нежелание Жидкова заключать брак

Иван Жидков (фото: соцсети)
Актер театра и кино Иван Жидков после развода выразил свое мнение о браке, сказав, что официальная регистрация является «весьма спорным доказательством крепости чувств».
«Женаты… Ну все, теперь навеки плыть в лодке любви. Но, сами понимаете, никаких гарантий вечной любви и близко нет в этом мероприятии. Юридические моменты про нажитое имущество, конечно, есть, и это важный момент. Я был женат, геморрой знатный, я вам скажу. Ни шагу без нотариально заверенного согласия супруги (слово-то какое унылое)», — поделился он.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала это высказывание, напомнив, что официальная регистрация брака подразумевает защиту для женщины и определенные обязательства для мужчины.
«Если мы посмотрим на этимологию, когда девушка выходит замуж, она остается за мужем, то есть под защитой. Когда мужчина женится, он приобретает определенные обязательства. И вопрос в том, что не всем современным мужчинам это нравится», — сказала эксперт.
По ее словам, с биологической точки зрения для самца важно распространение рода: чем больше детей, тем лучше. А женщина отвечает за заботу, и когда она требует официальной регистрации брака, то это связано с тем, что она заранее думает о защите своего потомства.
«Она думает про второго кормильца. Чтобы у детей в случае чего было жилье, имущество, закрыты базовые потребности. Для женщины — это про психологическую и финансовую безопасность, а для мужчины — про ответственность», — пояснила психолог.Фото: iStock/Nadtochiy
Она добавила, что брак — это не только любовь, но и совместные обязательства. В совокупности это помогает сохранять отношения в кризисные моменты жизни.
«Совместные дети, ипотеки, квартиры, дачи — это факт совместно нажитого имущества. Он удерживает людей в каких-то кризисных ситуациях. И это по большей части называется любовью. Нужно ли расписываться официально или жить просто, раз есть любовь? Любви изначально нет. Изначально есть влюбленность, порхающее чувство, уверенность, что все проблемы пройдете. Очень здорово, очень классно. Это то чувство, на котором многие браки создаются, но не то, на чем в дальнейшем держатся», — объяснила Сальникова.
Она подчеркнула, что в дальнейшем начинаются совместные трудности, и только проходя их, появляется долгое стабильное чувство, которое называется любовью.
«Когда мы вместе проходим не только потрясающие путешествия, рождение ребенка, но также и болезни, смерти, потери, разногласия. Когда в ЗАГСе говорят "и в радости, и в горе", то многие почему-то забывают про оборотную сторону. Насколько надо или не надо оформлять официальные отношения, заключать брак — это как удобнее, это в психологии называется "ответственность за поступки"», — заключила психолог.
Читайте также:
Психолог раскрыла, можно ли прощать измену
Психоаналитик назвала главное качество, на котором строятся здоровые отношения
«Я был женат, геморрой знатный»: Иван Жидков пожаловался на Татьяну Арнтгольц
Анастасия Панченко