Психолог раскритиковала призыв Лебедева работать по 15 часов без выходных и отпусков

Артемий Лебедев (фото: соцсети)
Дизайнер Артемий Лебедев призвал россиян работать по 15 часов сутки. Он признался, что сам трудится без выходных и отпусков уже 30 лет. Блогер считает, что работа и является лучшим отдыхом, и не понимает людей, жалующихся на усталость.
По его мнению, в России ленивая культура по сравнению с Америкой, где люди не отказываются от работы, даже при низкой зарплате.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в настоящий момент наоборот идет обсуждение того, чтобы сократить рабочие дни.
По ее словам, все это связано с тем, что быстро меняющий темп жизни психологически вынести невозможно.
Она добавила, что насчет трудоспособности существует большой заблуждение: с увеличением количества часов не увеличивается совершенно КПД сотрудников.
Психолог подчеркнула, что есть доказанные исследования о великих писателях, которые работали по четыре часа в день, но тем не менее построили большой фундамент культурного наследия России.
Читайте также:
«Отклонения»: Психолог объяснила, откуда у россиян любовь к скандальному и мистическому
Психолог рассказала, как критика влияет на развитие депрессии и можно ли этого избежать
Ночная смс-ка: Психолог объяснила, почему бывшие дают о себе знать
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в настоящий момент наоборот идет обсуждение того, чтобы сократить рабочие дни.
«Если брать Америку, с которой нас сравнивает Лебедев, то там уже считается нормальным, что каждый принимает какие-то фармакологические препараты для нервной системы. Кто-то легально, кто-то нелегально. Но так или иначе, какие-то нейролептики пьет каждый человек для стрессоустойчивости, для внимания, памяти и так далее. И началась эта тенденция в Америке примерно лет 20 назад», — сказала эксперт.
По ее словам, все это связано с тем, что быстро меняющий темп жизни психологически вынести невозможно.
«Надо очень хорошо управлять своим временем, разделять работу и отдых, чтобы оставаться психически здоровым человеком в таких условиях — метеорологических, политических, финансовых, внутренних», — заявила психолог.
Она добавила, что насчет трудоспособности существует большой заблуждение: с увеличением количества часов не увеличивается совершенно КПД сотрудников.
«Неважно, сколько ты времени тратишь на работе, если это не продуктивно. КПД — это коэффициент полезного действия при труде — это то, когда мы можем достичь наилучшего результата с наименьшими усилиями. Это и есть показатель хорошего сотрудника. А то, что мы сотрудникам увеличиваем 8-часовой рабочий день до 15-часового, это не значит, что у нас улучшатся результаты», — объяснила Сальникова.
Психолог подчеркнула, что есть доказанные исследования о великих писателях, которые работали по четыре часа в день, но тем не менее построили большой фундамент культурного наследия России.
Читайте также:
«Отклонения»: Психолог объяснила, откуда у россиян любовь к скандальному и мистическому
Психолог рассказала, как критика влияет на развитие депрессии и можно ли этого избежать
Ночная смс-ка: Психолог объяснила, почему бывшие дают о себе знать
Анастасия Панченко