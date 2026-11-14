Психолог объяснила родителям, как с помощью новогодних поделок развивать ребёнка
Психолог Егоренкова: совместные поделки развивают у детей речь и внимание
Медицинский психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ольга Егоренкова рассказала, что совместное изготовление новогодних украшений помогает детям развивать речь, внимание, воображение и самостоятельность.
В беседе с Москвой 24 специалист пояснила, что для творческих занятий достаточно бумаги, карандашей и хорошего настроения: рисование, лепка и вырезание тренируют мелкую моторику и координацию движений.
Создание поделок, по словам Егоренковой, развивает внимание и навыки планирования, а обсуждение цветов и форм обогащает речь. Психолог посоветовала родителям ориентироваться на интерес ребёнка, помогать только там, где это необходимо, и замечать его старания.
«Не так важно, получится ли украшение ровным и похожим на образец. Гораздо важнее радость от того, что вы сделали его вместе», — подчеркнула эксперт.Для совместного досуга Ольга предложила вырезать снежинки, делать гирлянды и играть в «Зимнюю находилку». Психолог напомнила, что материалы нужно подбирать с учётом возраста ребёнка, а ножницы и мелкие детали использовать только под присмотром взрослых.