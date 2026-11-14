Россиян предупредили, что завтрак из одного кофе может усилить тревожность

14 ноября 2026, 07:21

Эндокринолог Садовская: кофе натощак может усилить изжогу и тревожность

Фото: Istock/Olga Yastremska

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, что пропуск завтрака не замедляет обмен веществ и не мешает удерживать нормальный вес.





В беседе с RT специалист пояснила, что кофе натощак усиливает выработку соляной кислоты и может усилить изжогу.

«Кофеин возбуждает нервную систему, поэтому у людей, чувствительных к нему, он может вызывать тревожность и учащённое сердцебиение. Эти реакции индивидуальны, поэтому ориентироваться стоит исключительно на собственное самочувствие», — отметила Виктория.