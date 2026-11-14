Россиян предупредили, что завтрак из одного кофе может усилить тревожность
Эндокринолог Садовская: кофе натощак может усилить изжогу и тревожность
Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, что пропуск завтрака не замедляет обмен веществ и не мешает удерживать нормальный вес.
В беседе с RT специалист пояснила, что кофе натощак усиливает выработку соляной кислоты и может усилить изжогу.
«Кофеин возбуждает нервную систему, поэтому у людей, чувствительных к нему, он может вызывать тревожность и учащённое сердцебиение. Эти реакции индивидуальны, поэтому ориентироваться стоит исключительно на собственное самочувствие», — отметила Виктория.Она подчеркнула, что у здорового человека кофе не вызывает гастрит или язву. По словам врача, молочный и сладкий кофе надолго подавляет аппетит, сбивает режим питания и приводит к сильному голоду к вечеру. Эндокринолог добавила, что большой стакан латте или капучино с добавками содержит 200-400 ккал и больше — по калорийности он сопоставим с приёмом пищи, но уступает ему по составу.