«Выгорание и инфаркт»: Врач предупредила, чем грозит работа без выходных
Терапевт Ночевная: работа без выходных повышает риск инсульта и болезней сердца
Терапевт «СМ-Клиники» Ксения Ночевная предупредила о рисках хронической перегрузки без периодов отдыха. По её словам, человек может работать из дома или постоянно оставаться на связи, но если он не может полностью отключиться от задач, организм не восстанавливается.
В беседе с RT специалист отметила, что сначала появляются усталость, раздражительность и нарушения сна.
«Человеку становится труднее заснуть, несмотря на утомление, а утром он просыпается разбитым. Снижаются внимание, скорость реакции и кратковременная память, возрастает количество ошибок. При этом субъективно человек может считать, что уже привык к нагрузке, хотя его работоспособность продолжает ухудшаться», — пояснила эксперт.Ночевная подчеркнула, что продолжительный стресс даёт головные боли, мышечное напряжение, колебания давления и проблемы с пищеварением. Человек чаще переедает, пьёт больше кофе и алкоголя, меньше двигается. Постепенно приходит эмоциональное истощение и выгорание.
Терапевт предупредила, что работа не менее 55 часов в неделю повышает риск инсульта и ишемической болезни сердца. Короткие паузы и редкий отпуск, по словам врача, не компенсируют хроническую перегрузку. Организму нужны регулярные периоды отдыха без рабочей почты и сообщений.