«Выгорание и инфаркт»: Врач предупредила, чем грозит работа без выходных

14 ноября 2026, 08:32

Терапевт Ночевная: работа без выходных повышает риск инсульта и болезней сердца

Фото: Istock/SUPERMAO

Терапевт «СМ-Клиники» Ксения Ночевная предупредила о рисках хронической перегрузки без периодов отдыха. По её словам, человек может работать из дома или постоянно оставаться на связи, но если он не может полностью отключиться от задач, организм не восстанавливается.





В беседе с RT специалист отметила, что сначала появляются усталость, раздражительность и нарушения сна.

«Человеку становится труднее заснуть, несмотря на утомление, а утром он просыпается разбитым. Снижаются внимание, скорость реакции и кратковременная память, возрастает количество ошибок. При этом субъективно человек может считать, что уже привык к нагрузке, хотя его работоспособность продолжает ухудшаться», — пояснила эксперт.