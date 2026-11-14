Врач рассказала, с каким заболеванием часто путают аллергию

14 ноября 2026, 08:11

Аллерголог Ермакова: высыпания при крапивнице легко спутать с аллергическими

Фото: Istock/Irina Starikova

Врач-аллерголог Злата Ермакова рассказала, что крапивницу часто путают с аллергией, хотя высыпания возникают и без аллергенов — от холода, тепла, трения, давления и физической нагрузки.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что крапивница проявляется зудящими волдырями, похожими на следы ожога крапивой, из-за выброса гистамина.

«Причиной реакции могут быть не только пища и лекарства, но и инфекции. При хронической спонтанной крапивнице конкретный провоцирующий фактор часто вообще не удаётся установить», — рассказала врач.