Врач рассказала, с каким заболеванием часто путают аллергию
Аллерголог Ермакова: высыпания при крапивнице легко спутать с аллергическими
Врач-аллерголог Злата Ермакова рассказала, что крапивницу часто путают с аллергией, хотя высыпания возникают и без аллергенов — от холода, тепла, трения, давления и физической нагрузки.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что крапивница проявляется зудящими волдырями, похожими на следы ожога крапивой, из-за выброса гистамина.
«Причиной реакции могут быть не только пища и лекарства, но и инфекции. При хронической спонтанной крапивнице конкретный провоцирующий фактор часто вообще не удаётся установить», — рассказала врач.По словам Ермаковой, острая форма проходит за дни или недели, хроническая длится дольше шести недель, но поддаётся контролю. При этом аллерголог предупредила: строгая гипоаллергенная диета без подтверждённой связи продуктов с симптомами вредит здоровью.
Врач подчеркнула, что отличить крапивницу помогает то, что отдельный волдырь исчезает за сутки. Отёк языка или горла, затруднённое дыхание, головокружение и потеря сознания указывают на анафилаксию и требуют немедленной помощи.