В Кузбассе поликлиники начали переводить на новый стандарт качества медпомощи

15 апреля 2026, 16:58

В Кемерове начали внедрять новую систему управления качеством медицинской помощи под названием «СТИМУЛ» в рамках пилотного проекта. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.





Он уточнил, что систему уже начали тестировать в поликлиниках №1 и №5. В дальнейшем схему планируется распространить на все медицинские учреждения региона, пишет VSE42.RU.



Новая модель позволит повысить доступность медицинской помощи, будет предоставлять актуальную информацию о работе организаций, обеспечивать вежливую и содержательную коммуникацию между сотрудниками и пациентами. Система также позволит создать комфортные условия пребывания в медучреждениях и обеспечит работу с жалобами и обратной связью.





«Федеральный стандарт разработан экспертами Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.