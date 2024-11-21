«Пусть отрастит рожалку»: как Собчак и Милонов ответили на слова депутата Ильтякова и кого парламентарий назвал «чучелами»

Александр Ильтяков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Вокруг депутата Госдумы Александра Ильтякова уже несколько дней не утихает скандал, поводом для которого стали его высказывания. Сначала парламентарий рекомендовал женщинам рожать детей «пока рожалка работает», а затем назвал тех, кто решается на аборт, «чучелами». Подробности – в материале «Радио 1».
Депутат призвал женщин рожать пока работает «рожалка»
Первые заявления Ильтякова появились в СМИ на фоне обсуждения наказания за склонение к аборту в Курганской области. В интервью Ura.ru депутат отметил, что необходимо с раннего возраста формировать у будущих поколений основы духовности и семейные ценности.
«Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на Земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — заявил депутат.
Позднее общественники раскритиковали депутата за его высказывания, однако сам Ильтяков не считает их грубыми. Он уточнил, что под «рожалками» он имел в виду не женщин, а их детородные органы.
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Ильтяков раскритиковал женщин, прерывающих беременность
На этом провокационные высказывания Ильтякова не закончились. Вскоре он раскритиковал женщин, решившихся на прерывание беременности.
«Вы что о себе возомнили? Кто вы такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы убили будущего президента Российской Федерации в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию бога на земле замахнулись», — возмутился парламентарий.
Напомним, что это не первое высказывание Ильтякова на тему деторождения. В сентябре этого года депутат поддержал законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри в стране, и призвал ввести уголовную ответственность за такие призывы. Позже он также высказался за введение налога на бездетность, объяснив это тем, что люди, желающие «пожить для себя», должны компенсировать расходы тех, кто рожает и способствует строительству государства.
Ксения Собчак (Фото: РИА/Новости/Павел Бедняков)
Реакция на слова депутата
Одной из первых на слова депутата отреагировала журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она предложила парламентарию «отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил». Не осталась равнодушной к высказываниям депутата Ильтякова и экс-следователь СК РФ Екатерина Герлах. Она обратилась в прокуратуру с просьбой проверить его на предмет «разжигания ненависти, вражды и экстремизма».
Герлах считает, что депутаты, выступающие против абортов, должны сосредоточиться на помощи многодетным семьям и женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
«Пусть он подарит этой женщине квартиру или откроет вклад на её имя, чтобы у неё была возможность воспитывать ребенка», – заявила общественница.
Слова Ильтякова также прокомментировал депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, подобные высказывания лишь повышают градус социальной напряженности. Однако нашлись и те, кто встал на сторону Ильтякова. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что его коллега не вкладывал в свои слова негативный подтекст и просто неудачно выразился.
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