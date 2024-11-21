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«Пусть отрастит рожалку»: как Собчак и Милонов ответили на слова депутата Ильтякова и кого парламентарий назвал «чучелами»

Александр Ильтяков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Александр Ильтяков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Вокруг депутата Госдумы Александра Ильтякова уже несколько дней не утихает скандал, поводом для которого стали его высказывания. Сначала парламентарий рекомендовал женщинам рожать детей «пока рожалка работает», а затем назвал тех, кто решается на аборт, «чучелами». Подробности – в материале «Радио 1».

Депутат призвал женщин рожать пока работает «рожалка»


Первые заявления Ильтякова появились в СМИ на фоне обсуждения наказания за склонение к аборту в Курганской области. В интервью Ura.ru депутат отметил, что необходимо с раннего возраста формировать у будущих поколений основы духовности и семейные ценности.



«Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на Земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — заявил депутат.

Позднее общественники раскритиковали депутата за его высказывания, однако сам Ильтяков не считает их грубыми. Он уточнил, что под «рожалками» он имел в виду не женщин, а их детородные органы.
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Ильтяков раскритиковал женщин, прерывающих беременность


На этом провокационные высказывания Ильтякова не закончились. Вскоре он раскритиковал женщин, решившихся на прерывание беременности.
«Вы что о себе возомнили? Кто вы такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы убили будущего президента Российской Федерации в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию бога на земле замахнулись», — возмутился парламентарий.

Напомним, что это не первое высказывание Ильтякова на тему деторождения. В сентябре этого года депутат поддержал законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри в стране, и призвал ввести уголовную ответственность за такие призывы. Позже он также высказался за введение налога на бездетность, объяснив это тем, что люди, желающие «пожить для себя», должны компенсировать расходы тех, кто рожает и способствует строительству государства.


Ксения Собчак (Фото: РИА/Новости/Павел Бедняков)

Реакция на слова депутата


Одной из первых на слова депутата отреагировала журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она предложила парламентарию «отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил». Не осталась равнодушной к высказываниям депутата Ильтякова и экс-следователь СК РФ Екатерина Герлах. Она обратилась в прокуратуру с просьбой проверить его на предмет «разжигания ненависти, вражды и экстремизма».

Герлах считает, что депутаты, выступающие против абортов, должны сосредоточиться на помощи многодетным семьям и женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Пусть он подарит этой женщине квартиру или откроет вклад на её имя, чтобы у неё была возможность воспитывать ребенка», – заявила общественница.

Слова Ильтякова также прокомментировал депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, подобные высказывания лишь повышают градус социальной напряженности. Однако нашлись и те, кто встал на сторону Ильтякова. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что его коллега не вкладывал в свои слова негативный подтекст и просто неудачно выразился.

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МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
21 ноября 2024, 14:55

Фото: iStock/STRINGERimage

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы суда.
Уточняется, что такие меры введены за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Нетаньяху и Галанта подозревают в совершении преступлений «против человечности», а также военных преступлениях в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест.

Ранее израильская сторона приводила доводы о несоответствии юрисдикции, однако они не были приняты судом.

Кроме того, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа.

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#мус
#арест
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#израиль
#политика
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Песков пообещал посмотреть обращение врачей с призывом освободить Буянову
21 ноября 2024, 14:33

Дмитрий Песков (Фото: Kremlin.ru)

В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить от ареста педиатра Надежду Буянову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами он отметил, что не видел этого видеообращения, но пообещал обязательно посмотреть его. Песков подчеркнул, что пока не может сказать, почему не видел его, а также ответить на вопрос, может ли Владимир Путин рассмотреть возможность помилования Буяновой.

Ранее Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии общего режима столичного педиатра Надежду Буянову. По данным следствия, к ней на приём в поликлинику пришла женщина с семилетним сыном. Узнав, что ребёнок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач усмехнулась и высказалась о правомерном характере действий ВСУ.

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#вс рф
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Запад должен платить России за очистку лесами воздуха на Земле, заявил Ковальчук
21 ноября 2024, 14:22

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Западные страны должны платить России за то, что она за счёт своих лесов очищает воздух на всей планете. С таким предложением выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе круглого стола «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики» в Совфеде РФ.
Ковальчук указал на то, что Россия имеет самую большую площадь лесов на планете. Они поглощают углекислый газ, очищая тем самым воздух и производя «очистку» планеты. В связи с этим он предложил Западу платить России за такой экосервис.

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#деньги
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Песков: Россия надеется на ответственность Запада в плане ядерного сдерживания
21 ноября 2024, 13:13

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия занимает ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта. И рассчитывает на такой же ответственный подход к ситуации со стороны других стран.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление представителя американского Стратегического командования (STRATCOM) Томаса Бьюкенена, который сказал, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, готовы к такому развитию событий при условии, что удастся сохранить часть арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает, что западные страны в вопросах ядерного сдерживания будут занимать позицию, аналогичную российской, и не заниматься провокациями.

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#страны
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#заявление
#рф
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Захарова: Россия не будет поставлять газ в Австрию из благотворительности
21 ноября 2024, 11:57

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россия не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию. Москва считает недобросовестным поведение австрийской компании OMV.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее в австрийском концерне заявили, что получили в зарубежном арбитраже положительное для себя решении по спору с «Газпром экспорт» и намерены взыскать с российского поставщика присуждённые им 230 миллионов евро за недопоставку газа в Германию. Позднее австрийский импортёр получил от «Газпром экспорта» уведомление о прекращении поставок газа с 16 ноября.

«Исполнение судебного решения о возмещении присужденных средств в счет платежей по другому контракту неминуемо повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — сказала Захарова.

Высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении поставок газа из России дипломат назвала «очередным фейком государственного уровня».

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#евро
#экспорт
#газпром
#мария захарова
#счёт
#дипломат
#рф
#австрия
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База ПРО США в Польше числится в списке потенциальных целей ВС РФ
21 ноября 2024, 11:00

Фото: iStock/grynold

База противоракетной обороны (ПРО) США в Польше уже давно числится в списке приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат назвала открытие Вашингтоном этой базы очередным провокационным шагом, который ведёт к повышению стратегических и ядерных рисков, а также подрыву стратегической стабильности.

Захарова добавила, что данный военный объект имеет «очевидный потенциал» для ослабления российских сил сдерживания. В связи с этим база ПРО в Польше давно внесена в список приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками, что в случае необходимости будет обеспечено разнообразными видами новейшего вооружения.

Напомним, что 13 ноября США официально открыли базу противоракетной обороны Aegis в польском городе Редзиково на севере страны в 165 километрах от российской границы.

После открытия президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база направлена против России.

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#сша
#польша
#россия
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#политика
#страны
#вооружения
#мария захарова
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Ядерная политика США подорвала глобальный стратегический баланс, заявили в Китае
МИД КНР: глобальный стратегический баланс подорван ядерной политикой США
21 ноября 2024, 10:42

Фото: iStock/Gerasimov174

Политика США в сфере ядерного оружия значительно подорвала глобальный стратегический баланс. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Отмечается, что в последние несколько лет Вашингтон повысил роль ядерного оружия в политике нацбезопасности. Тем самым страна значительно подорвала глобальный стратегический баланс и стабильность, усилила военное соперничество и конфронтацию, а также способствовала повышению ядерных рисков.

Ранее высокопоставленный представитель американского Стратегического командования контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что Китай сейчас превосходит США по числу наземных межконтинентальных баллистических ракетных установок. Он подчеркнул, что Китай продолжает расширять свои ядерные и стратегические силы, что сильно противоречит его ядерной доктрине минимального сдерживания. По его словам, за последнее время Пекин дополнительно поставил в собственные арсеналы около тысячи баллистических ракет различной дальности, включая начинённые ядерными зарядами.

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#сша
#китай
#ядерное оружие
#политика
#пентагон
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НАТО готовится напасть на Беларусь: какие районы под угрозой, связь с тактикой ВСУ в Курской области
21 ноября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Спецслужбы Польши занялись подготовкой иностранных боевиков для нападения на территорию Белоруссии. В качестве целей уже определены четыре региона, включая Кобринский район и Полесье. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Иностранные военные могут захватить четыре участка в Белоруссии



Согласно информации белорусского телеканала ОНТ, польские спецслужбы занимаются подготовкой иностранных военных для нападений на белорусскую территорию. По данным журналистов, оппозиционные силы и западные кураторы планируют захватить участки на юго-западе Белоруссии с помощью вооруженных группировок из Польши, Литвы и Украины.

«В активной фазе, по сигналу, бойцы БДК (Белорусский добровольческий корпус, участвующий в конфликте на стороне ВСУ) и другие формирования, включая «хоругви» из Польши и Литвы, пересекут границу одновременно. Четыре области для захвата уже определены, включая юго-западный участок на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в эфире телеканала.

Среди конкретных территорий, намеченных для захвата, упоминаются Кобринский район и направление Полесья. ОНТ также утверждает, что параллельно с внешним вторжением активизируются внутренние оппозиционные группы, что может свидетельствовать о скоординированных действиях по дестабилизации ситуации в стране. Таким образом, на Беларусь готовятся нападения как местных националистов, так и иностранных наемников.

К нападению готовят оппозицию и экстремистов



По информации канала, в Польше активно формируются боевые отряды, однако эти действия проводятся скрытно, поскольку они противоречат международным нормам. Уточняется, что в подготовке участвует группировка, признанная экстремистской Минском. Отмечается, что тренировочные лагеря и базы расположены в таких городах, как Вроцлав, Варшава, Белосток, Гданьск, Лодзь, Краков и Познань.

Фото: istockphoto/Stadtratte


Запад хочет действовать по тактике ВСУ в Курской области



Также телеканал сообщает, что белорусская оппозиция намерена использовать тактику, опробованную Вооруженными силами Украины в России, для захвата территорий согласно западному плану. Журналисты утверждают, что этот метод включает действия диверсионно-разведывательных групп.
«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“. Такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, никто считать не будет», — говорится в расследовании белорусского телеканала.

Дополнительно отмечается, что такие действия могут привести к усилению напряженности в регионе.

Реакция России


Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал расследование, касающееся планов нападения на Беларусь, отметив, что у Москвы и Минска есть средства для ответа на подобные угрозы. По его словам, материалы белорусских журналистов указывают на попытки Запада открыть второй фронт в Беларуси.

Парламентарий подчеркнул, что главной целью Запада является осуществление государственного переворота и создание нового антироссийского плацдарма. Однако он выразил уверенность, что подобные планы потерпят неудачу. Слуцкий также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России утверждает, что в случае агрессии против Минска, как участника Союзного государства, Москва может применить ядерное оружие в ответ.

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#политика
#статьи
#курская область
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Актёр Кевин Сорбо: В США только психи хотят войны с Россией
21 ноября 2024, 10:24

Фото: istockphoto/donfiore

В Соединённых Штатах скоро не будет политииков-психов, которые хотят войны с Россией. Простые американцы никогда этого не хотели и не хотят.
Об этом заявил известный голливудский актёр Кевин Сорбо. В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он предрёк скорый сход со сцены тех, кто вынашивает агрессивные планы и хочет развязывания войны.

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти», — написал артист, прославившийся главной ролью в сериале «Удивительные странствия Геракла».

Ранее Сорбо уже упрекал американские власти, что они отдают деньги Украине на то, чтобы она продолжала воевать, вместо того, чтобы помогать тем, кто пострадал в результате урагана «Иэн» в США.

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#сша
#россия
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