Психолог ответила, как бороться с перфекционизмом
Психолог Давыдова: важен не перфекционизм, а маленькие шаги вперед
В погоне за идеалом современные люди доводят себя до психологического истощения. Клинический психолог Алеся Давыдова рассказала, почему стремление к совершенству стало опасным трендом и как отличить здоровую ответственность от патологического перфекционизма.
Если десять лет назад перфекционистами называли тех, кто перепроверяет рабочие отчеты или сортирует книги по цвету, то сегодня это понятие приобрело совершенно иной смысл. Современный перфекционизм — это изнурительная гонка за недостижимым идеалом во всех сферах жизни одновременно, состояние, балансирующее на грани психологического выгорания.
«Каждый день нам рассказывают, как правильно питаться, работать, воспитывать детей, отдыхать, строить отношения, вести блог и развиваться. Современный человек перестал жить в мире требований нескольких значимых людей. Он начал жить в мире требований миллионов людей одновременно. Неудивительно, что появляется ощущение: «Со мной опять что-то не так», — цитирует Давыдову «Вечерняя Москва».
Давыдова подчеркивает принципиальную разницу между здоровой ответственностью и перфекционизмом. Ответственный человек выполняет работу качественно, получает опыт и движется дальше. Перфекционист же месяцами готовится, переделывает, сомневается и часто так и не решается начать. Знакомые мысли: «Мне нужно больше знаний», «Сначала пройду еще один курс», «Приведу себя в форму, а потом позволю себе отдохнуть» — на деле это не про ответственность, а про страх сделать недостаточно хорошо.
По мнению эксперта, корни трансформации перфекционизма лежат в изменении информационной среды. Раньше человек сравнивал себя с одноклассниками или коллегами. Сегодня — с миллионами людей по всему миру через социальные сети, где видны только лучшие моменты чужих жизней: успешные проекты, идеальные семьи, путешествия, спортивные достижения.
«Мы сравниваем свою обычную жизнь с чужой витриной», — сказала она.
Психолог поясняет, что за стремлением к совершенству часто скрываются не высокие стандарты, а глубинные страхи: ошибки, критики, осуждения, собственной недостаточности. Перфекционистами становятся, а не рождаются — как правило, в детстве, когда ребенка хвалили только за достижения, акцентировали внимание на ошибках или постоянно сравнивали с другими. Внутренний голос родителей превращается во внутреннего критика, который во взрослой жизни продолжает твердить: «Могло быть лучше».
Плата за такой образ жизни слишком высока, предупреждает Давыдова. Человек откладывает важные решения, боится проявлять себя, не просит достойную оплату за работу, отказывает себе в отдыхе и редко бывает доволен собой, даже при объективных успехах. Специалист призывает разрешить себе ошибаться, напоминая, что любой эксперт сегодня когда-то был новичком.
«Гораздо важнее не идеальность, а движение вперед, даже маленькими шагам. Ведь жизнь — это не конкурс на звание самого идеального человека, а возможность быть собой», — резюмировала психолог.