Психолог ответила, как бороться с перфекционизмом

03 августа 2026, 11:58

Психолог Давыдова: важен не перфекционизм, а маленькие шаги вперед

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

В погоне за идеалом современные люди доводят себя до психологического истощения. Клинический психолог Алеся Давыдова рассказала, почему стремление к совершенству стало опасным трендом и как отличить здоровую ответственность от патологического перфекционизма.





Если десять лет назад перфекционистами называли тех, кто перепроверяет рабочие отчеты или сортирует книги по цвету, то сегодня это понятие приобрело совершенно иной смысл. Современный перфекционизм — это изнурительная гонка за недостижимым идеалом во всех сферах жизни одновременно, состояние, балансирующее на грани психологического выгорания.





«Каждый день нам рассказывают, как правильно питаться, работать, воспитывать детей, отдыхать, строить отношения, вести блог и развиваться. Современный человек перестал жить в мире требований нескольких значимых людей. Он начал жить в мире требований миллионов людей одновременно. Неудивительно, что появляется ощущение: «Со мной опять что-то не так», — цитирует Давыдову «Вечерняя Москва».

«Мы сравниваем свою обычную жизнь с чужой витриной», — сказала она.

«Гораздо важнее не идеальность, а движение вперед, даже маленькими шагам. Ведь жизнь — это не конкурс на звание самого идеального человека, а возможность быть собой», — резюмировала психолог.