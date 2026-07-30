Психолог рассказала, как организовать режим ребенка во время каникул

30 июля 2026, 20:09

Психолог Ильичева: свободное время на каникулах делает ребенка самостоятельным

Фото: istockphoto/Pla2na

Летние каникулы играют ключевую роль в восстановлении нервной системы ребенка после интенсивных учебных нагрузок, однако хаотичный распорядок дня и сбитый график сна могут свести этот отдых на нет. Об этом предупредила детский психолог Екатерина Ильичева.





По словам эксперта, в период учебы мозг школьника функционирует в режиме многозадачности, что требует значительных ресурсов, пишут «Известия». Каникулы призваны снизить накопившийся стресс, но полная дезорганизация жизни, напротив, становится для организма дополнительным стрессором.



