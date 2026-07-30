Психолог рассказала, как организовать режим ребенка во время каникул
Психолог Ильичева: свободное время на каникулах делает ребенка самостоятельным
Летние каникулы играют ключевую роль в восстановлении нервной системы ребенка после интенсивных учебных нагрузок, однако хаотичный распорядок дня и сбитый график сна могут свести этот отдых на нет. Об этом предупредила детский психолог Екатерина Ильичева.
По словам эксперта, в период учебы мозг школьника функционирует в режиме многозадачности, что требует значительных ресурсов, пишут «Известия». Каникулы призваны снизить накопившийся стресс, но полная дезорганизация жизни, напротив, становится для организма дополнительным стрессором.
«Отсутствие четкого времени сна, приема пищи и подъема может стать дополнительной нагрузкой для организма», — подчеркнула Ильичева.Особое внимание специалист уделила ночному отдыху. Регулярное засыпание после полуночи, предупреждает психолог, нарушает процессы памяти и эмоциональной регуляции, что к середине каникул грозит перерасти в раздражительность и быструю утомляемость.
Собеседница рекомендует родителям не копировать школьный график, но и не отказываться от структуры. Оптимальный вариант — сдвинуть время отхода ко сну летом на 30–60 минут позже, сохраняя при этом стабильное время пробуждения (допустим разброс не более полутора часов). В дневном расписании важно чередовать активные игры и прогулки с занятиями, требующими спокойствия и концентрации, а также оставлять «белые пятна» для свободной деятельности — это развивает у ребенка самостоятельность.
Отдельный блок рекомендаций касается гаджетов. Излишняя экранная нагрузка переутомляет зрение и мозг, а свечение экранов нарушает выработку мелатонина. Вместо тотального запрета психолог советует договориться о правилах, например, ограничить короткие видео и исключить использование устройств за час-полтора до сна.
Если режим уже сбился, Ильичева призывает не форсировать события: резкое возвращение к жесткому графику вызовет сопротивление. Корректировать расписание следует плавно, сдвигая время засыпания на 15-20 минут раньше ежедневно, дополняя вечер ритуалами — спокойным ужином, чтением и приглушенным светом.
Психолог также напомнила о возрастных нормах: детям 7-10 лет необходимо 9-11 часов сна, подросткам — 8-10. При этом у старшеклассников из-за особенностей развития нервной системы засыпание естественным образом может сдвигаться на позднее время, поэтому родителям важно договариваться с ними о границах (например, о времени отказа от экранов), а не требовать мгновенного послушания.
Резюмируя, эксперт отметила, что идеальный отдых — это не жесткая табулатура, а наличие нескольких стабильных «якорей»: времени подъема, еды и сна. Именно такой подход оставляет пространство для спонтанности и новых впечатлений, необходимых для полноценного восстановления сил перед новым учебным годом.