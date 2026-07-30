Психолог озвучила норму физической активности для детей
Детям рекомендуется ежедневно заниматься физкультурой в течение часа. Однако 80% подрастающего поколения не соблюдает этот норматив, заявила нейропсихолог Наталья Наумова.
По словам эксперта, дефицит движения негативно сказывается на здоровье, пишет NEWS.ru. Регулярные прогулки и времяпрепровождение на природе, напротив, снижают уровень тревожности, улучшают качество сна, концентрацию внимания и усвоение учебного материала. Наумова подчеркивает, что ключевым фактором гармоничного развития ребенка является среда, которая естественным образом побуждает его к играм, спорту и прогулкам.
Статистика использования гаджетов также вызывает обеспокоенность. Как отметил сооснователь компании «Ноко» Олег Герасимов, практически каждый третий ребенок проводит перед экраном более четырех часов в день. При этом абсолютное большинство родителей (98%) выражают желание, чтобы их дети чаще бывали на улице.
Опрос показал, что для 64% семей главным мотивом покупки загородного дома стали природа и чистый воздух. В числе главных недостатков городской среды 32% респондентов назвали обилие машин и опасные дворовые территории, а 28% — чрезмерную увлеченность детей цифровыми устройствами. При этом 66% родителей сообщили, что их ребенок проводит за экраном более двух часов в день, а у 34% этот показатель превышает четыре часа.
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