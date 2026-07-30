Психолог озвучила норму физической активности для детей

30 июля 2026, 18:23

Психолог Наумова: у детей должны быть занятия физкультурой не меньше часа в день

Фото: istockphoto/matimix

Детям рекомендуется ежедневно заниматься физкультурой в течение часа. Однако 80% подрастающего поколения не соблюдает этот норматив, заявила нейропсихолог Наталья Наумова.