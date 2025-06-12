SHOT запустил новый сторис-сериал «Скуфанов в Сочи» в Telegram
Новый сторис-сериал «Скуфанов в Сочи» запустил Telegram-канал SHOT. Главным героем является автор канала Петр Скуфанов.
Народный корреспондент отправился изучать главный российский курорт, а вот что именно будет исследовать журналист — решат подписчики. Аудитория укажет, где остановиться и что попробовать.
«Дорогие подписчики телеграм-канала SHOT и я, Пётр Скуфанов, от всей души благодарю вас за дельные советы и помощь. Без вас мы бы с Ларисой никогда не разобрались, в какой лучше отель заселиться и какой пляж самый чистый, безлюдный, а главное — бесплатный», — прокомментировал Петр Скуфанов.
Он пожелал жителям Сочи процветания, отметив, что остался бы на курорте навсегда. Путешествие блогер считает «подарком небес» и «географической лотереей». Гендиректор объединенной редакции SHOT и LIFE Денис Арапов считает, что проект получился народным.
«Полетел в Сочи Скуфанов, а по факту — вся страна с ним в отпуске», — отметил он.По формату сериала, зрители самостоятельно формируют сюжет каждого выпуска посредством комментариев. Сценарий меняется и корректируется в зависимости от реакций и выбора зрителей.