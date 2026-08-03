Российским туристам разъяснили риски отдыха в Таиланде после убийства в Паттайе

03 августа 2026, 20:08

Фото: Istock/fokkebok

Российским туристам рекомендовали меры предосторожности в Таиланде после убийства в Паттайе. Глава Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев заявил, что покупателям пакетных туров беспокоиться не о чем.





В беседе с URA.RU эксперт сообщил, что за семь месяцев 2026 года Таиланд принял почти 1,1 млн россиян. Бобылев выделил два формата отдыха. По его словам, организованный тур включает страховку, перелёт, проживание, питание и гарантии безопасности, длится 7–14 дней.



При самостоятельной поездке туристы сами арендуют жильё и транспорт, остаются на месяцы и сами несут ответственность за безопасность.

«Если в рамках турпродукта, то отель — это максимально безопасная территория. Туроператор — союзник, который решает все задачи туриста во время пребывания на отдыхе. Если же вы выезжаете самостоятельно, то сталкиваетесь с вещами, которые сложно предвидеть, можно о чём-то не знать. И здесь существуют определённые риски», — подчеркнул председатель.