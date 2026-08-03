В Роскачестве назвали опасный признак канцелярских товаров для детей
В преддверии нового учебного года эксперты Роскачества напомнили родителям о ключевых критериях выбора безопасных канцелярских принадлежностей для школьников. Специалисты настоятельно советуют внимательно изучать состав, указанный на упаковке, чтобы избежать продукции с токсичными компонентами.
В пресс-службе организации подчеркнули, что в качественных чернилах и пластиковых элементах канцтоваров не должно быть фенола, формальдегида, а также летучих органических растворителей, включая бензол, толуол и ксилол, пишет RT. Наличие этих веществ легко выявить по резкому химическому запаху, который служит однозначным сигналом отказаться от покупки. Безопасные изделия, как отметили в Роскачестве, либо совсем не пахнут, либо имеют нейтральный аромат.
Особое внимание эксперты рекомендуют уделить красителям: в их составе крайне нежелательно присутствие тяжелых металлов — свинца, кадмия, мышьяка, хрома и ртути. В связи с этим не стоит выбирать канцтовары с чрезмерно яркими, «кислотными» оттенками, особенно если на упаковке отсутствует маркировка.
Также специалисты советуют избегать ароматизированных фломастеров и ручек, так как отдушки могут спровоцировать аллергические реакции и головные боли. Наиболее безопасным вариантом эксперты называют чернила на водной основе: они не содержат органических растворителей и гораздо мягче воздействуют на кожу при случайном попадании.
Для проверки безопасности товара перед покупкой достаточно изучить маркировку. В Роскачестве напомнили, что на упаковке качественной продукции обязательно должны быть указаны состав, дата изготовления и знак ЕАС, который подтверждает соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза.
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