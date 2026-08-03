В Роскачестве назвали опасный признак канцелярских товаров для детей

03 августа 2026, 20:36

Роскачество: от канцелярских товаров не должно быть резкого запаха

Фото: istockphoto/artisteer

В преддверии нового учебного года эксперты Роскачества напомнили родителям о ключевых критериях выбора безопасных канцелярских принадлежностей для школьников. Специалисты настоятельно советуют внимательно изучать состав, указанный на упаковке, чтобы избежать продукции с токсичными компонентами.