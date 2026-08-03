Россия вошла в список стран с высоким уровнем дохода

03 августа 2026, 19:09

URA.RU: Россию включили в рейтинг стран с высоким уровнем доходов

Фото: istockphoto/macky_ch

Аналитический проект Visual Capitalist, опираясь на данные Всемирного банка, поместил Россию в категорию государств с высокими доходами населения. Об этом стало известно 3 августа.





Согласно расчетам, валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в РФ составил 15 960 долларов в год, что превышает пороговое значение в 14 375 долларов для перехода в высшую группу. Таким образом, Россия оказалась в одном ряду с ведущими экономиками Европы, США и странами Персидского залива, при этом обойдя Китай, который, несмотря на статус второй экономики мира, расположился в более низкой категории.



Однако в научном сообществе к данным выводам относятся сдержанно. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с URA.RU пояснил, что попадание в престижную группу — это формальный критерий, который не отражает реальное благосостояние граждан.





«Россия находится ближе к нижней части этого списка, но формально считается страной с высоким доходом. Например, есть Люксембург. Там на человека приходится порядка 140 тысяч долларов. То есть почти в десять раз больше. Но по этому критерию обе страны попадают в ранг с высокими доходами», — отметил эксперт.