Россия вошла в список стран с высоким уровнем дохода
Аналитический проект Visual Capitalist, опираясь на данные Всемирного банка, поместил Россию в категорию государств с высокими доходами населения. Об этом стало известно 3 августа.
Согласно расчетам, валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в РФ составил 15 960 долларов в год, что превышает пороговое значение в 14 375 долларов для перехода в высшую группу. Таким образом, Россия оказалась в одном ряду с ведущими экономиками Европы, США и странами Персидского залива, при этом обойдя Китай, который, несмотря на статус второй экономики мира, расположился в более низкой категории.
Однако в научном сообществе к данным выводам относятся сдержанно. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с URA.RU пояснил, что попадание в престижную группу — это формальный критерий, который не отражает реальное благосостояние граждан.
«Россия находится ближе к нижней части этого списка, но формально считается страной с высоким доходом. Например, есть Люксембург. Там на человека приходится порядка 140 тысяч долларов. То есть почти в десять раз больше. Но по этому критерию обе страны попадают в ранг с высокими доходами», — отметил эксперт.
Специалист подчеркнул, что используемый метод «Атлас» предполагает усреднение валютных курсов и инфляции, а значит, речь идет не о реальных доходах домохозяйств, а о макроэкономическом обороте, разделенном на число жителей. Остапкович предостерег от «фантастических выводов» на основе единичного рейтинга.
По его словам, определяющими для населения остаются уровни занятости, дифференциация доходов и показатели бедности. Кроме того, динамика позиций России в подобных таблицах сильно зависит от курса рубля: его укрепление может искусственно поднять страну в списке, а ослабление — опустить даже без изменения реальной экономической ситуации.
Эксперт также напомнил, что Россия и раньше получала аналогичные оценки от международных организаций, поэтому нынешнее событие нельзя считать прорывом. Гораздо более показательной, по его мнению, является долгосрочная динамика показателей на протяжении пяти-десяти лет, которая дает объективное представление о состоянии экономики.