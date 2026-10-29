Психолог перечислила симптомы, указывающие на опасное общение ребёнка в сети

29 октября 2026, 11:39

Психолог Колобова: страх ребёнка перед телефоном должен насторожить родителей

Фото: Istock/Olga Yastremska

Доктор психологических наук Светлана Колобова перечислила признаки, которые могут указывать на влияние злоумышленников на ребёнка в интернете.





В беседе с изданием «Абзац» специалист назвала среди них резкие перемены в поведении, тревожность, ухудшение успеваемости и внезапную смену круга общения.

«Если родители замечают резкие перемены в поведении ребёнка, если он стал часто просыпаться ночью, стал тревожным, хуже учиться. Сюда же вся соматика: головная боль, плаксивость. То есть какие-то изменения в самом ребёнке. Возможно, что-то с ним происходит, просто мы не замечаем», — отметила психолог.