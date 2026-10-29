Психолог перечислила симптомы, указывающие на опасное общение ребёнка в сети
Психолог Колобова: страх ребёнка перед телефоном должен насторожить родителей
Доктор психологических наук Светлана Колобова перечислила признаки, которые могут указывать на влияние злоумышленников на ребёнка в интернете.
В беседе с изданием «Абзац» специалист назвала среди них резкие перемены в поведении, тревожность, ухудшение успеваемости и внезапную смену круга общения.
«Если родители замечают резкие перемены в поведении ребёнка, если он стал часто просыпаться ночью, стал тревожным, хуже учиться. Сюда же вся соматика: головная боль, плаксивость. То есть какие-то изменения в самом ребёнке. Возможно, что-то с ним происходит, просто мы не замечаем», — отметила психолог.Колобова посоветовала объяснить воспитаннику, что нельзя отправлять незнакомцам личные данные и выполнять их требования. Родным стоит использовать родительский контроль и заранее договориться о проверке телефона, не читая переписки тайно. При угрозах важно спокойно выслушать чадо и помочь прекратить опасное общение.