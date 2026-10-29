Эндокринолог объяснила тягу людей к сладкому зимой
Зимнее пристрастие к сладкому объясняется длиной светового дня и падением уровня серотонина. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный эндокринолог Минздрава Тверской области и заведующая Региональным эндокринологическим центром Ольга Васюткова.
Согласно мнению специалиста, недостаток солнечного света и витамина D в зимний период приводит к снижению выработки серотонина, важного гормона, регулирующего настроение, тонус и чувство насыщения. Это объясняет, почему зимой многие люди чувствуют апатию, снижение работоспособности и стремление к пассивному образу жизни.
Васюткова подчеркнула, что сладости способствуют быстрому повышению уровня серотонина в мозге, вызывая временное чувство комфорта. Это приводит к формированию психологической связи между сладким и хорошим настроением, что может перерасти в привычку «заедать» стресс.
Эндокринолог добавила, что усиление аппетита в холодное время года обусловлено эволюционными механизмами: обильная пища, особенно жирная, помогала нашим предкам пережить зиму. В связи с этим Васюткова рекомендовала придерживаться трехразового питания и чаще бывать на свежем воздухе.
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