Эндокринолог объяснила тягу людей к сладкому зимой

29 октября 2026, 11:29

Врач Васюткова: Тяга к сладкому зимой объясняется падением уровня серотонина

Фото: iStock/karandaev

Зимнее пристрастие к сладкому объясняется длиной светового дня и падением уровня серотонина. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный эндокринолог Минздрава Тверской области и заведующая Региональным эндокринологическим центром Ольга Васюткова.