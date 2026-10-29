Невролог рассказала, как распознать инсульт и почему он все чаще поражает молодых

29 октября 2026, 11:51

Невролог Привалова: инсульт все чаще поражает молодых людей

Фото: iStock/eternalcreative

Инсульт все чаще встречается у молодых людей, а своевременное распознавание симптомов может спасти жизнь. Проверить состояние человека можно с помощью простого теста УЗП: улыбнуться, заговорить и поднять руки. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала невролог Мария Привалова.