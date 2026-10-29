Невролог рассказала, как распознать инсульт и почему он все чаще поражает молодых
Инсульт все чаще встречается у молодых людей, а своевременное распознавание симптомов может спасти жизнь. Проверить состояние человека можно с помощью простого теста УЗП: улыбнуться, заговорить и поднять руки. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала невролог Мария Привалова.
По словам специалиста, среди факторов риска — малоподвижный образ жизни, неправильное питание, стресс, повышенное давление и нарушения обмена веществ. В Санкт-Петербурге ежегодно инсульт переносят около 20 тысяч человек. Для профилактики врач рекомендует контролировать давление, уровень глюкозы и холестерина, больше двигаться и следить за сердечным ритмом.
При подозрении на инсульт необходимо попросить человека улыбнуться, ответить на простой вопрос и поднять обе руки. Асимметрия лица, нарушения речи или опускание одной руки требуют немедленного вызова скорой помощи. Внезапное сильное головокружение и резкая, необычно интенсивная головная боль также требуют срочной медицинской оценки.
Особую опасность представляет транзиторная ишемическая атака, когда онемение конечности или нарушение речи проходят самостоятельно. Как подчеркнула Привалова, такие симптомы могут предупреждать о приближающемся инсульте, поэтому обращаться к врачу необходимо незамедлительно.
Регулярные КТ и МРТ сами по себе не гарантируют защиту от заболевания. При этом обследование сосудов помогает выявить аневризмы и атеросклероз. После инсульта важно соблюдать назначения врачей, контролировать состояние здоровья и менять образ жизни. По словам невролога, восстановление и прогноз зависят от характера поражения и выполнения медицинских рекомендаций.
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