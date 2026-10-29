Кардиолог назвала симптомы надвигающегося инсульта

29 октября 2026, 12:00

Врач Савонина: слабость и нарушение речи — симптомы надвигающегося инсульта

Фото: iStock/Foremniakowski

Врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина назвала симптомы надвигающегося инсульта. Об этом пишет РИА Новости.