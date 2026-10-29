Кардиолог назвала симптомы надвигающегося инсульта
Врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина назвала симптомы надвигающегося инсульта. Об этом пишет РИА Новости.
Одним из первых признаков инсульта является внезапное ощущение слабости или онемения в одной части тела. Человек может заметить, что рука стала менее послушной, предметы выпадают из рук, трудно поднять конечность или появляется едва заметная асимметрия лица, объяснила специалист.
Она подчеркнула, что вторым важным сигналом является нарушение речи. Стоит насторожиться, если возникают трудности с произношением слов или появляется ощущение «каши во рту», добавила врач.
Кардиолог отметила, что кратковременная потеря зрения на один глаз является редким, но крайне опасным симптомом. Еще одним предвестником инсульта может быть сильная головная боль, которая возникает внезапно и быстро усиливается. В некоторых случаях она сопровождается рвотой. Кроме того, стоит обратить внимание на неустойчивость походки, головокружение и пошатывание, заключила Савонина.
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