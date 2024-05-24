Психолог Полина раскрыла признаки начинающего «душнилы»

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Доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что признаками того, что человек превращается в так называемого «душнилу», являются постоянное недовольство всем и тяготение к сплетням.
«Душнила» всегда недоволен и на что-то или кого-то жалуется. Он обсуждает других и сплетничает за спиной. Завидует и сравнивает себя с другими. Ищет, кто виноват, и всегда оказываются виноватыми окружающие. Любит всё контролировать. Близкие должны принадлежать только ему. Это у «душного» считается заботой, он не хочет знать про личные границы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Полина.
Она добавила, что наиболее часто такие люди эгоцентричны и являются манипуляторами.
Для того, чтобы не стать таким человеком, специалист рекомендовала учиться понимать свои эмоции и развивать эмпатию.
Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что чтение плохих новостей может быть опасно для здоровья, поскольку вызывает тревогу и стресс, которые способны снизить иммунитет, спровоцировать депрессию и развить опасные заболевания.
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