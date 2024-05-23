Психолог Дугенцова заявила об опасности чтения плохих новостей

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Психолог Дарья Дугенцова заявила, что чтение плохих новостей может быть опасно для здоровья, поскольку вызывает тревогу и стресс, которые способны снизить иммунитет, спровоцировать депрессию и развить опасные заболевания.
«Если человек окружает себя «негативом», таким как новости о новой болезни, войнах, возможных эпидемиях, страшных катастрофах и так далее, то и его состояние будет ухудшаться, так как негатив, который его окружает, сказывается на его нервной системе и психике. А это приводит к сниженному иммунитету, депрессивным эпизодам и даже болезням», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
А психолог Ольга Романив перечислила признаки ведомых и внушаемых людей, к которым отнесла гиперчувствительность к критике, уклонение от последствий и ответственности, склонность к подчинению манипуляциям, неспособность принимать решения самостоятельно. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что такие люди могут быть весьма незаметны, готовы следовать за лидером, а также, как правило, плохо или совсем не выдерживают конфронтации и конфликтов.
Ранее практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что зависимость от азартных игр у человека начинается уже с первой ставки.
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