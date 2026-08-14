Выяснились самые популярные регионы России для отдыха в деревнях и на фермах
Спрос на отдых в сельской местности внутри России сохраняется на уровне прошлого года, но при этом средняя стоимость за одну ночь в таких уютных уголках слегка увеличилась. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса OneTwoTrip.
Специалисты изучили данные бронирований и выяснили, что число заказов в сельских отелях, гостевых домах и на фермах не изменилось по сравнению с 2025 годом. Однако средний чек за ночь достиг 12,2 тысячи рублей, что на 5% выше старого показателя.
Формат таких поездок остаётся коротким – около двух-трех дней. При этом заметно выросла доля одиночных путешествий: с 9% до 11% за год. Дело в том, что всё больше россиян рассматривают поездку в деревню как возможность побыть наедине с собой или сменить обстановку для удалённой работы.
Согласно материалу RT, в пятёрку самых востребованных регионов для агротуризма вошли Ленинградская и Московская области, Алтай, Краснодарский край и Карачаево-Черкесия.
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