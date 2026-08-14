Выяснились самые популярные регионы России для отдыха в деревнях и на фермах

14 августа 2026, 06:22

RT: В РФ в топ самых популярных регионов для сельского туризма вошел Алтай

Фото: iStock/Alexandr Penkov

Спрос на отдых в сельской местности внутри России сохраняется на уровне прошлого года, но при этом средняя стоимость за одну ночь в таких уютных уголках слегка увеличилась. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса OneTwoTrip.