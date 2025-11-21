Психолог раскрыл, почему молодые пары всё чаще заводят питомце вместо детей
Психолог Лунюшин: молодёжь реализует порыв к материнству через заботу о питомцах
Россияне всё чаще вместо детей начали заводить питомцев. Это происходит из-за страха ответственности, рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.
По его словам, многие пары понимают, что воспитание ребёнка — это очень сложный и ответственный процесс, к которому они не готовы, предпочитая завести животное.
«У некоторых людей есть внутренний порыв к материнству или отцовству, который они реализуют через заботу о питомцах. То есть это способ удовлетворения собственных родительских инстинктов без необходимости вступать в полноценные родительские обязательства», — пояснил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.
Он уточнил, что главной причиной этого является страх перед ответственностью. Молодые люди не знают, как правильно воспитывать детей, боятся делать ошибки, а также потерять комфорт и личное пространство. Питомцы же не нарушают привычный образ жизни, заключил психолог.