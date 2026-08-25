Малышам в Видновском перинатальном центре будут делать «жемчужные» ванны
Гидромассажная установка «Жемчужина» для реабилитации недоношенных младенцев и новорождённых с патологиями поступила в Видновский перинатальный центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Установка будет использоваться для усиления терапевтического воздействия плавания грудничков.
«Жемчужные» ванны — это процедура, при которой на пациента воздействует сочетание воды и воздуха. Малыши плавают в большом количестве пузырьков. Разница температур активизирует кожные рецепторы. Это успокаивает детей и оказывает мягкую стимуляцию», — рассказала врач по медицинской реабилитации Ирина Рябых.Она добавила, что «жемчужные» ванны используются как часть комплексной программы реабилитации.