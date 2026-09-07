Психолог предупредила о рисках мультиков за детским столом
Психолог Мария Сафонова заявила, что привычка смотреть мультфильмы во время еды способна затормозить формирование речевых навыков у ребенка. По словам специалиста, экран отвлекает малыша от пищи и мешает освоить жевание.
Эксперт в беседе с NEWS.ru отметила, что дети, привыкшие обедать или ужинать с гаджетами, нередко отказываются от еды без видео. Внимание ребенка переключается на сюжет, поэтому он хуже воспринимает вкус, текстуру и температуру продуктов.
Недостаток навыка пережевывания, по словам Сафоновой, может привести к артикуляционному западению языка. Это отражается на произношении и развитии речи.
Психолог посоветовала убрать экраны во время приема пищи. Ребенку важно трогать продукты, учиться пользоваться ложкой и вилкой, а также самостоятельно пережевывать еду.
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