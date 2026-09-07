Психолог предупредила о рисках мультиков за детским столом

07 сентября 2026, 14:36

Психолог Сафонова: просмотр мультиков во время еды нарушит развитие речи у детей

Фото: iStock/gpointstudio

Психолог Мария Сафонова заявила, что привычка смотреть мультфильмы во время еды способна затормозить формирование речевых навыков у ребенка. По словам специалиста, экран отвлекает малыша от пищи и мешает освоить жевание.